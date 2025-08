Tarifaço no mundo: veja países mais afetados com novas taxas dos EUA Taxas recíprocas variam de 10% a 41%; Brasil foi o mais afetado, enquanto Reino Unido e Ilhas Malvinas foram os menos Internacional|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 01/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h46 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Trump assinou uma ordem executiva atualizando tarifas sobre o comércio internacional.

As tarifas recíprocas variam de 10% a 41%, com o Brasil sendo o mais afetado com 50%.

A medida surge da identificação de uma "ameaça nacional extraordinária" ligada ao déficit comercial.

Reino Unido e Ilhas Malvinas enfrentam as menores tarifas de 10%. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tarifas de Trump ainda ameaçam setores estratégicos da economia brasileira Divulgação/The White House - 18.7.2025

O presidente norte-americano Donald Trump assinou nesta quinta-feira (31) uma nova ordem executiva que atualiza as tarifas impostas a países que realizam comércio com os EUA (Estados Unidos da América). A medida começa a valer a partir de 7 de agosto, e as tarifas recíprocas variam entre 10$ e 41%. O Brasil é o país mais afetado , com tarifas de 50%, depois de uma tarifa adicional de 40% sobre produtos brasileiros comprados pelos EUA.

Segundo o presidente, a declaração de novas tarifas partiu da identificação de uma “ameaça nacional extraordinária” ligada ao déficit comercial, e a medida seria “necessária e apropriada”.

A ordem afirma que tarifas extras de 40% ainda podem ser aplicadas em mercadorias como multas ou penalidades, o que foi o caso do Brasil.

As menores tarifas impostas foram de 10% para o Reino Unido e as Ilhas Malvinas. Já os mais afetados, além do Brasil, foram a Síria (41%), Laos e Mianmar (40%) e Suíça (39%). Veja lista completa ao final da matéria.

‌



Canadá, Iraque e Sérvia receberam 35% de tarifas, enquanto Argélia, África do Sul, Bósnia e Herzegovina e Líbia ficaram com 30%. A maioria dos países, entretanto, será atingida com 15%.

Veja a lista de tarifas determinadas

Brasil - 50%, com exceções (reciprocidade de 10%)

Síria - 41%

Laos - 40%

Mianmar - 40%

Suíça - 39%

Iraque - 35%

Sérvia - 35%

Argélia - 30%

África do Sul - 30%

Bósnia e Herzegovina - 30%

Líbia - 30%

Brunei - 25%

Cazaquistão - 25%

Índia - 25%

Moldávia - 25%

Tunísia - 25%

Bangladesh - 20%

Sri Lanka - 20%

Taiwan - 20%

Vietnã - 20%

Cambodia - 19%

Indonésia - 19%

Malásia - 19%

Paquistão - 19%

Filipinas - 19%

Tailândia - 19%

Nicarágua - 18%

Afeganistão - 15%

Angola - 15%

Bolívia - 15%

Botsuana - 15%

Camarões - 15%

Chade - 15%

Costa Rica - 15%

Costa do Marfim - 15%

Congo - 15%

Coreia do Sul - 15%

Equador - 15%

Guiné Equatorial - 15%

União Europeia - 15%, com exceções

Fiji - 15%

Gana - 15%

Guiana - 15%

Islândia - 15%

Israel - 15%

Ilhas Maurício - 15%

Japão - 15%

Jordânia - 15%

Lesoto - 15%

Liechtenstein - 15%

Macedônia do Norte - 15%

Madagascar - 15%

Malawi - 15%

Moçambique - 15%

Namíbia - 15%

Nauru - 15%

Nova Zelândia - 15%

Nigéria - 15%

Noruega - 15%

Papua Nova Guiné - 15%

Trinidade e Tobago - 15%

Turquia - 15%

Uganda - 15%

Vanuatu - 15%

Venezuela - 15%

Zâmbia - 15%

Zimbábue - 15%

Ilhas Malvinas - 10%

Reino Unido - 10%

