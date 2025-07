Em post, Lula diz que Brasil conduz diálogo com os EUA de forma ‘estratégica e responsável’ Presidente afirma conduzir com firmeza e maturidade as tratativas com os EUA sobre tarifa de 50% a produtos brasileiros Brasília|Do R7, em Brasília 25/07/2025 - 20h54 (Atualizado em 25/07/2025 - 20h54 ) twitter

Lula elogiou Alckmin diversas vezes hoje: 'Esse cara é exímio negociador' Ricardo Stuckert/PR - 25.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (25) para reafirmar o compromisso do governo brasileiro com o diálogo estratégico diante da taxação de 50% anunciada pelos Estados Unidos, que deve entrar em vigor em 1º de agosto.

Segundo Lula, as negociações com o governo norte-americano têm sido conduzidas com seriedade e lideradas por uma equipe de alto nível, sob a coordenação do vice-presidente Geraldo Alckmin.

“O Brasil está conduzindo o diálogo com os Estados Unidos de forma estratégica e responsável”, afirmou Lula, acrescentando que dez reuniões já ocorreram com representantes norte-americanos. Entre os integrantes do grupo negociador estão os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Carlos Fávaro (Agricultura).

“Ninguém pode dizer que o Brasil não está negociando. Estamos prontos para conversar, mas com respeito e em defesa dos nossos interesses”, escreveu o presidente. “Soberania é isso: defender o Brasil com firmeza, seriedade e maturidade”, completou.

‌



Veja:

Mais elogios a Alckmin

Durante evento realizado em Osasco (SP), onde anunciou investimentos de R$ 4,67 bilhões para urbanização de comunidades, Lula voltou a comentar o impasse comercial e aproveitou para destacar o papel de Alckmin à frente das tratativas.

‌



“Esse moço aqui, Geraldo Alckmin, é o meu vice-presidente. É o cara mais calmo que conheço na vida. Esse cara é exímio negociador, não levanta a voz e nem manda carta, ele só quer conversar”, declarou, em tom bem-humorado.

Lula também enviou um recado ao ex-presidente dos Estados Unidos: “No dia que quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir, para tentar mostrar o tanto que você foi enganado com as informações que te deram”.

‌



A declaração foi feita após o ex-presidente norte-americano Donald Trump divulgar, em sua plataforma, carta cobrando sanções ao Brasil, sob o argumento de perseguição política a Jair Bolsonaro.

Lula nega essa acusação e reforça que o ex-mandatário está sendo julgado com direito à ampla defesa.

