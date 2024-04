Brasília |Do R7, em Brasília, com informações da Agência Brasília

Em quatro meses, governo do DF pagou quase R$ 200 mil a órfãos de feminicídio Executivo local paga auxílio financeiro de um salário mínimo a jovens e crianças que perderam a mãe vítima do crime

O governo do Distrito Federal pagou R$ 192,9 mil a jovens e crianças do DF que perderam a mãe por feminicídio desde que regulamentou o programa "Acolher Eles e Elas", auxílio financeiro destinado a órfãos do crime, em dezembro do ano passado. De acordo com o Buriti, 79 jovens e crianças em situação de vulnerabilidade foram amparados com a assistência. O auxílio é pago mensalmente no valor de um salário mínimo (hoje em R$ 1.412) para amenizar os impactos financeiros sobre as famílias que vivenciam tragédias ocasionadas pelo crime.

"Nós não queríamos perder nenhuma mulher e mãe para esse crime, mas como infelizmente ainda há esses casos de feminicídios, o Estado está presente com o programa Acolher Eles e Elas, para oferecer essa ajuda financeira às famílias", afirmou a secretária da Mulher do DF, Giselle Ferreira.

Para dar início à execução do programa, a Secretaria da Mulher realizou uma busca ativa para identificar as famílias que estariam aptas a receber o auxílio. Após identificados e cadastrados, os contemplados receberam um cartão-benefício pelo Banco de Brasília, onde é depositado mensalmente o valor de R$ 1.412.

Atualmente existem 244 jovens menores de 18 anos órfãos de mães vítimas do feminicídio. De acordo com a secretária, a expectativa é de que os beneficiários aos poucos sejam cadastrados no programa. "Nós estamos filtrando todos aqueles que têm direito ao auxílio, como os menores de idade em situação de vulnerabilidade, para cadastrar e realizar o pagamento. Os que se enquadram também podem entrar em contato conosco, pelo telefone 3330-3126", disse Giselle.

O auxílio é uma das iniciativas instituídas pelo governo após a força-tarefa entre órgãos do GDF para o combate ao feminicídio, que teve início em 2023. Com o programa Acolher Eles e Elas, o DF tornou-se a primeira unidade da federação a implementar uma assistência financeira para órfãos do crime. A previsão do governo local é de investir R$ 1,4 milhão por ano.