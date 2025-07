Entenda como vai funcionar o Plano Nacional de Cuidados sancionado pelo governo Lula Plano será estruturado por uma portaria conjunta dos ministérios do Desenvolvimento, das Mulheres e dos Direitos Humanos Brasília|Do R7, em Brasília 24/07/2025 - 07h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 07h47 ) twitter

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou um decreto que regulamenta a implementação do Plano Nacional de Cuidados. O objetivo é garantir o direito ao cuidado por meio de políticas públicas que promovam a corresponsabilidade entre Estado, famílias, setor privado e sociedade civil.

A iniciativa pretende valorizar o trabalho — remunerado ou não — de quem cuida, especialmente mulheres, que ainda acumulam a maior parte dessa carga. O plano busca garantir acesso ao cuidado com dignidade e equidade, respeitando a diversidade e os direitos humanos.

Lula assinou um decreto que regulamenta a implementação do Plano Nacional de Cuidados Ricardo Stuckert / PR - 18.07.2025

Entre os princípios do plano estão: promoção da autonomia, combate ao racismo, anticapacitismo, valorização da convivência comunitária e familiar, e a superação da ideia de que o cuidado é uma responsabilidade exclusiva das mulheres.

O plano será estruturado por meio de uma portaria conjunta dos ministérios do Desenvolvimento Social, das Mulheres e dos Direitos Humanos. A regulamentação irá detalhar as ações, metas, instrumentos de implementação, prazo de vigência e os órgãos responsáveis por cada etapa.

Público prioritário

Serão considerados públicos prioritários:

Crianças e adolescentes, com atenção especial à primeira infância;

Pessoas idosas ou com deficiência que necessitam de apoio;

Trabalhadores do cuidado, remunerados ou não.

Governança

A gestão será feita por dois comitês:

Comitê Estratégico, com participação do governo e da sociedade civil, responsável por definir prioridades;

Comitê Gestor, de perfil técnico, que coordenará a execução das ações.

Objetivos

Entre os objetivos do Plano Nacional de Cuidados estão:

Reduzir e redistribuir a carga do trabalho não remunerado;

Promover trabalho decente para cuidadores e trabalhadoras domésticas;

Ampliar a qualificação profissional e garantir direitos;

Integrar diferentes políticas públicas (saúde, educação, previdência, trabalho, assistência social, entre outras).

O decreto também determina que a União poderá apoiar financeiramente estados e municípios que aderirem voluntariamente ao plano. O custeio virá de recursos do orçamento federal, além de doações e parcerias com organizações nacionais e internacionais.

A participação nos comitês será considerada serviço público relevante, sem remuneração.

O Plano Nacional de Cuidados entra em vigor na data da publicação do decreto, nesta quinta-feira (24).

