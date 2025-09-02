Entenda os argumentos da PGR para pedir a condenação de Bolsonaro na ação do golpe Paulo Gonet diz que ex-presidente liderou tentativa de golpe e organização criminosa Brasília|Do R7, em Brasília 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A PGR pediu a condenação de Jair Bolsonaro por cinco crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado pós-eleições de 2022.

O procurador Paulo Gonet afirma que Bolsonaro foi o líder da organização criminosa que agiu contra o Estado democrático de direito.

Entre os atos antidemocráticos citados, estão ataques às instituições e a mobilização de recursos estatais para propagar desinformação.

A PGR argumenta que Bolsonaro incentivou a radicalização que culminou na invasão dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Jair Bolsonaro ocupou a presidência da República entre 2018 e 2022 Isac Nóbrega/PR - 20/02/2019

A PGR (Procuradoria-Geral da República) enviou em julho ao STF (Supremo Tribunal Federal) as alegações finais na ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O órgão solicitou a condenação de Bolsonaro por cinco crimes, sustentando que ele atuou como líder e principal articulador de uma organização criminosa voltada contra o Estado Democrático de Direito.

No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirma que Bolsonaro instrumentalizou o governo federal, mobilizando órgãos públicos, setores estratégicos das Forças Armadas e recursos estatais para, persistentemente, atacar instituições e o processo eleitoral brasileiro.

Segundo Gonet, “o réu Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a Presidência da República entre os anos de 2019 e 2022, figura como líder da organização criminosa denunciada nestes autos, por ser o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios voltados à ruptura do Estado Democrático de Direito”.

“Com o apoio de membros do alto escalão do governo e de setores estratégicos das Forças Armadas, mobilizou sistematicamente agentes, recursos e competências estatais, à revelia do interesse público, para propagar narrativas inverídicas, provocar a instabilidade social e defender medidas autoritárias”, destacou o procurador-geral.

Gonet define que a atuação de Bolsonaro, “pautada pela afronta à legalidade constitucional e pela erosão dos pilares republicanos”, teve por objetivo último sua continuação ilegítima no comando do país.

“E o enfraquecimento das instâncias públicas, em negação do princípio da alternância democrática, da soberania popular e do equilíbrio entre os Poderes”, apontou.

Papel central de Bolsonaro

No entendimento da PGR, “o exame dos fatos e das evidências revelam que Jair Bolsonaro desempenhou um papel central na orquestração e promoção de atos antidemocráticos”.

“Sua liderança sobre o movimento golpista, o controle exercido sobre os manifestantes e a instrumentalização das instituições estatais, para fins pessoais e ilegais, são elementos que provam, sem sombra de dúvida, a responsabilidade penal do réu nos atos de subversão da ordem democrática.”

A Procuradoria pede a condenação de Jair Bolsonaro por:

Liderar organização criminosa armada;

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Tentativa de golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União;

Deterioração de patrimônio tombado.

Liderança e uso da máquina pública

A acusação descreve Bolsonaro como maior beneficiário e executor dos atos mais graves do esquema.

A PGR aponta que ele documentou quase todas as fases da trama, recorrendo a discursos públicos, transmissões oficiais e reuniões ministeriais para insuflar apoiadores e atacar o sistema eletrônico de votação.

Entre os episódios citados, estão as lives transmitidas a partir do Palácio do Planalto, como a de 29 de julho de 2021, em que Bolsonaro apresentou acusações falsas sobre fraudes nas urnas, e as manifestações de 7 de setembro do mesmo ano, quando atacou ministros do STF e TSE (Tribunal Superior Eleitoral) — especialmente Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes.

Campanha sistemática contra urnas

A Procuradoria ressalta que Bolsonaro pressionou ministros e generais para reforçar narrativas de fraude e instabilidade, como na reunião ministerial de 5 de julho de 2022, quando pediu que o alto escalão intensificasse ataques ao sistema eleitoral.

Outro episódio foi o encontro com embaixadores, em julho de 2022, no qual voltou a levantar suspeitas infundadas sobre a votação eletrônica.

Posteriormente, apresentou ao TSE uma representação para tentar invalidar votos de urnas fabricadas antes de 2020, baseada em informações falsas.

Para a PGR, “as evidências revelam que o ex-presidente foi o principal coordenador da disseminação de notícias falsas e ataques às instituições, utilizando a estrutura do governo para promover a subversão da ordem”.

Conexão com os atos de 8 de janeiro

A Procuradoria sustenta que os atos de 8 de janeiro de 2023, quando os prédios dos Três Poderes foram invadidos e depredados, resultaram da radicalização incentivada por Bolsonaro. Ele é apontado como líder enaltecido pelos manifestantes e acusado de não promover a desmobilização de acampamentos em frente a quartéis, que defendiam abertamente a intervenção militar.

Segundo a acusação, Bolsonaro manteve a expectativa de seus apoiadores por uma ruptura institucional e agiu de forma deliberadamente omissa, descumprindo seu dever constitucional de preservar a ordem democrática.

Planejamento do golpe

Documentos apreendidos pela investigação revelaram a existência de minutas de decretos golpistas, incluindo a chamada “Operação 142”, que previa estado de exceção, novas eleições e a prisão de autoridades, como o ministro Alexandre de Moraes.

A PGR afirma que Bolsonaro não só recebeu, como também fez ajustes nesses textos, além de discutir o conteúdo com o Alto Comando das Forças Armadas, mesmo após alertas sobre a ilegalidade do plano.

Uso de órgãos de inteligência e segurança

Segundo a acusação, o então presidente recorreu a uma “Abin paralela” para monitorar adversários, interferir em investigações envolvendo seus filhos e fragilizar o processo eleitoral. A Polícia Rodoviária Federal teria sido usada para obstruir o direito de voto de eleitores contrários ao governo.

Bolsonaro incitou “insurreição”, segundo PGR

Na avaliação da Procuradoria, “as evidências são claras: o réu agiu de forma sistemática, ao longo de seu mandato e após sua derrota nas urnas, para incitar a insurreição e a desestabilização do Estado Democrático de Direito”.

Gonet acrescenta que “as ações de Jair Messias Bolsonaro não se limitaram a uma postura passiva de resistência à derrota, mas configuraram uma articulação consciente para gerar um ambiente propício à violência e ao golpe”.

“O controle da máquina pública, a instrumentalização de recursos do Estado e a manipulação de suas funções foram usados para fomentar a radicalização e a ruptura da ordem democrática.”

