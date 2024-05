Exército e Aeronáutica mobilizam 335 militares para resgatar atingidos por enchentes no RS

Alto contraste

A+

A-

Desde segunda-feira (29), temporais vem causando prejuízos em mais de 100 municípios gaúchos (FAB/ Divulgação)

O Exército e Aeronáutica mobilizaram nesta quarta-feira (1º) 335 militares para ajudar no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Desde segunda-feira (29), temporais causaram prejuízos em mais de 100 municípios gaúchos, entre eles Candelária, Eldorado do Sul, Lajeado e Montenegro. Dez pessoas morreram, 11 ficaram feridas e mais de mil estão desalojadas, segundo autoridades.

Segundo o Ministério da Defesa, os militares vão trabalhar principalmente no resgate de pessoas ilhadas, distribuição de água, alimentos e donativos e o auxílio na recuperação da infraestrutura danificada, além na montagem de barracas para triagem aos desabrigados e fornecimento de colchões.

A operação, que teve inicio nesta terça-feira (30), conta com 12 embarcações, 5 helicópteros e 43 viaturas e equipamentos de engenharia. Até o momento, 7 pessoas que estavam ilhadas foram resgatadas.

Ainda nesta quarta, o Ministério da Defesa publicou uma portaria que regula o emprego temporário das Forças Armadas em atividades de apoio logístico às ações de Proteção e Defesa Civil. O documento prevê a atuação do Comando Operacional Conjunto Taquari II para atuar nos municípios em situação de calamidade pública.

Publicidade

De acordo com a Defesa Civil, a previsão é que o volume de chuvas continue elevado até sexta-feira (3). Estradas foram bloqueadas, escolas foram danificadas e suspenderam aulas e há municípios com problemas no abastecimento de água, energia elétrica e telefonia.

Governador pediu apoio aéreo

Em uma série de postagens nas redes sociais, o governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), fez um apelo pelo envio de ajuda, principalmente, apoio aéreo.

“Precisamos resgatar já centenas de pessoas em dezenas de municípios que estão em situação de emergência pelas chuvas intensas já ocorridas e que vão continuar nos próximos dias”, escreveu Leite.