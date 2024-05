Festival Micarê, Eixão do Jazz e teatro infantil: confira os eventos deste fim de semana do DF Agenda cultural do R7 reúne espetáculos, exposições de vitrais e outros eventos pagos e gratuitos para o público de todas as idades

Veja o que fazer em Brasília (Arte/ R7)

A agenda cultural do R7 deste fim de semana está recheada de eventos para todas as idades. Dentre as opções, o público pode conferir o show da banda norte-americana The Calling, espetáculo feminino, teatro infantil e exposições. As atrações ocorrem a partir desta sexta-feira (3). Confira a programação:

Grupo está em turnê pelo Brasil (Reprodução/Instagram @thecallingmusic)

The calling

A banda norte-americana The Calling se apresenta em Brasília neste sábado (4), no Toinha Brasil Show. O grupo, que está em turnê pelo Brasil, promete shows repletos de hits que marcaram a geração dos anos 2000. Músicas como “Wherever You Will Go”, “Final Answer” e “For You” estão no repertório. A classificação é 18 anos.

• Onde: Toinha Brasil Show - SOF Sul, Quadra 02

• Quando: sábado (4)

• Horário: 19h

• Valor: a partir de R$ 140

Espetáculos reúnem temáticas de comédia, tecnologia e mitologia (Divulgação/ Espaço Renato Russo e CCBB)

Entre elas

O espetáculo “Entre Elas” está em cartaz no Espaço Cultural Renato Russo neste fim de semana. A peça é uma comédia baseada em histórias reais de diferentes mulheres. A classificação é 14 anos.

• Onde: Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul

• Quando: sexta (3), sábado (4) e domingo (5)

• Horário: sexta (3) e sábado (4), às 20h; e domingo (5) às 19h

• Valor: a partir de R$ 20





De Ponta Cabeça

Voltado para o público infantil, ”De ponta cabeça” está no Espaço Cultural Renato Russo neste fim de semana. Os intérpretes vivenciam um relato que passeia pelo mitos indígenas e africanos sobre um tripé de bambu. A entrada é gratuita, mediante a retirada de ingresso uma hora antes na bilheteria do teatro.

• Onde: Espaço Cultural Renato Russo - 508 Sul

• Quando: sábado (4) e domingo(5)

• Horário: 11h e 16h

• Valor: gratuito





2+2 = 5

O Centro Cultural Banco do Brasil está com o espetáculo “2+2=5″, inspirado na obra “1984″, de George Orwell. A peça se passa em uma cidade do futuro, onde a sociedade vive sob o controle de um sistema opressor que utiliza a tecnologia para restringir a liberdade de ação e pensamento.

• Onde: Teatro CCBB

• Quando: até 12 de maio

• Horário: sextas e sábados, às 20h; domingod, às 18h

• Valor: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)





Tributo ao Mestre

O Complexo Cultural do Choro está com o “Tributo ao Mestre” neste fim de semana. O flautista Carlos Malta fará uma homenagem ao compositor e também flautista Altamiro Carrilho resgatando repertório do artista.

• Onde: Espaço Cultural do Choro - Setor de Divulgação Cultural

• Quando: sexta (3) e sábado(4)

• Horário: 20h30

• Valor: R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira)

Shoppin terá todos os domingos um espetáculo diferente (Divulgação/ Venâncio Shopping)

Sabadinho divertido

O Venâncio Shopping está com um programação infantil gratuita com a temática de amizade para o mês de maio. Neste sábado (4), a apresentação teatral ficará com a “A Cigarra e a Formiga”. A história conta a vida de uma cigarra que sonhava em ser uma artista famosa sem precisar trabalhar pesado.

• Onde: Venâncio Shopping

• Quando: sábado (4)

• Horário: 14h

• Valor: gratuito

exposições são abertas ao público (Divulgação/ Caixa Cultural e CCBB)

Solfejo

A exposição “Solfejo”, do artista Felippe Moraes, está na Caixa Cultural de Brasília até 26 de maio. A mostra reúne obras sonoras, luminosas em neón e backlight e uma série de fotografias.

• Onde: Galeria Principal, Piccola I e II

• Quando: até 26 de maio

• Horário: de terça a domingo das 9h às 21h

• Valor: gratuito





Mãos que trabalham

Em celebração ao Dia do Trabalhador, o Programa Educativo Caixa Gente Arteira vai realizar uma visita mediada no Átrio dos Vitrais, com foco nas representações da figura do trabalhador nas obras. Os vitrais são dos artistas Lorenz Heilmair e Lorenz Johannes Heilmair, pai e filho.

• Onde: Átrio dos Vitrais - Edifício sede da Caixa

• Quando: sábado(4)

• Horário: 11h

• Valor: gratuito





Acervos do Brasil

A exposição permanente do Acervos do Museu Banco do Brasil está no CCBB. A coleção apresenta obras de diversos artistas brasileiros, como Niemeyer, Athos Bulcão e Burle Marx. A mostra reflete as múltiplas expressões da arte nacional do século XX, relacionadas ao modernismo no país.

• Onde: CCBB

• Horário: 9h às 21h

• Valor: gratuito

Brasília recebe a 4° edição do festival Micarê (Reprodução/Instagram @festivalmicare)

Micarê

A 4° edição do Festival Micarê promete agitar os foliões de Brasília nesta sexta-feira (3) e sábado (4). Os shows ficarão por conta de Bell Maques, Xanddy Harmonia, Durval Lelys, Timbalada e outras bandas.

• Onde: estacionamento Arena BRB

• Quando: sexta (3) e sábado (4)

• Horário: sexta-feira, às 18h; e sábado às 17h

• Valor: a partir de R$ 150





Eixão do Jazz

A festa “Eixão do Jazz” volta em Brasília com uma programação repleta de atrações a partir deste domingo (5). Débora Sasb, Zé Krishna e Trio Nós Três são alguns dos nomes de destaque. O evento terá o apoio de food trucks e expositores locais, que propiciam uma experiência ainda mais prazerosa para o público.

• Onde: Eixão do Lazer - 207 Norte

• Quando: 05, 12, 19 e 26 de maio (domingos)

• Horário: 12h

• Valor: gratuito

Atividade educativa é voltada para o público infantil (Arquivo/ Agência Brasil)

Programa Educativo-CCBB

O Programa Educativo do CCBB Brasília convida o público a aprender a criar imagens tridimensionais usando luz. Os participantes vão produzir um suporte de acetato que, ao ser colocado sobre o celular, reflete o que está na tela do aparelho, proporcionando um momento de diversão e aprendizado conjunto entre pais e filhos, enquanto estimula habilidades manuais. A atividade tem capacidade para até 10 crianças de 4 a 7 anos.

• Onde: Centro Cultural Banco do Brasil

• Quando: sábado (4) e domingo (5)

• Horário: 16h

• Valor: gratuito

