Foragido, condenado por atos do 8/1 que rompeu tornozeleira tem prisão preventiva decretada Diego Dias Ventura, apontado como líder de acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, está foragido Brasília|Do R7, em Brasília 14/08/2025 - 19h08 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h08 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Diego Dias Ventura teve sua prisão preventiva decretada por descumprir medidas cautelares e romper tornozeleira eletrônica.

Ele foi condenado a 14 anos de prisão por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

Ventura, que liderava um acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, está em local incerto, possivelmente fora do país.

Além da pena de reclusão, ele foi condenado a pagar R$ 30 milhões por danos morais e coletivos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A tornozeleira de Diego Ventura está desligada desde 2 de julho

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a prisão preventiva de Diego Dias Ventura, condenado a 14 anos de prisão pela Primeira Turma da Corte por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília.

A decisão ocorreu após Ventura descumprir medidas cautelares e romper a tornozeleira eletrônica que utilizava.

Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, o equipamento está desligado desde 2 de julho, um dia após a condenação. O sistema registrou o rompimento da cinta da tornozeleira no dia 1º de julho.

Desde então, não foi possível obter a localização do condenado, e todas as tentativas de contato falharam.

“Logo, não resta alternativa diferente do restabelecimento da prisão preventiva do réu, o qual encontra-se em local incerto e não sabido, logo após ter rompido o dispositivo eletrônico de monitoramento, em evidente tentativa de evasão”, afirmou Moraes na decisão.

Liberdade provisória

Ventura foi preso ainda em 2023. Mas havia obtido liberdade provisória mediante condições como comparecimento semanal ao juízo e permanência no estado do Rio de Janeiro.

Ele foi identificado como um dos líderes do acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, onde, segundo a acusação, incentivava novos participantes e arrecadava recursos para manter a estrutura.

Além da pena de reclusão, o comerciante foi condenado, junto a outros réus, ao pagamento de R$ 30 milhões por danos morais e coletivos.

A reportagem tenta contato com a defesa de Diego. O espaço segue aberto. A outros sites, o advogado afirmou que o condenado saiu do país.

PERGUNTAS E RESPOSTAS Quem é Diego Dias Ventura e qual foi sua condenação? Diego Dias Ventura é um condenado a 14 anos de prisão pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por sua participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Qual foi a razão para a decretação da prisão preventiva de Ventura? A prisão preventiva de Ventura foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após ele descumprir medidas cautelares e romper a tornozeleira eletrônica que utilizava. Quando e como ocorreu o rompimento da tornozeleira eletrônica? O rompimento da tornozeleira eletrônica ocorreu no dia 1º de julho de 2023, e o equipamento estava desligado desde o dia 2 de julho, um dia após a condenação de Ventura. Qual é a situação atual de Diego Dias Ventura? Atualmente, não foi possível localizar Diego Dias Ventura, e todas as tentativas de contato falharam. Ele se encontra em local incerto e não sabido, o que levou à decisão de restabelecer sua prisão preventiva. Quais eram as condições da liberdade provisória de Ventura? Ventura havia obtido liberdade provisória sob condições, que incluíam comparecimento semanal ao juízo e permanência no estado do Rio de Janeiro. Qual foi o papel de Ventura nos atos antidemocráticos? Ele foi identificado como um dos líderes do acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, onde incentivava novos participantes e arrecadava recursos para manter a estrutura. Além da pena de reclusão, que outras penalidades Ventura enfrentou? Além da pena de reclusão, Ventura foi condenado ao pagamento de R$ 30 milhões por danos morais e coletivos, junto a outros réus. O que a defesa de Diego Dias Ventura informou sobre sua situação? O advogado de Ventura afirmou que o condenado saiu do país. A reportagem tentou contato com a defesa, mas o espaço segue aberto para novas informações.

