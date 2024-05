Fórum reúne autoridades e especialistas na Espanha para discutir tecnologia e democracia Participam do evento ministros do STF e do STJ, que vão discutir soluções para desafios da revolução digital

O ministro do STF Gilmar Mendes (Rosinei Coutinho/SCO/STF - 3.4.2024)

O Fórum Transformações, Revolução Digital e Democracia reúne nesta sexta-feira (3), em Madrid, na Espanha, algumas das principais autoridades dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo do Brasil. O evento promove debates sobre os desafios impostos pelas novas tecnologias às instituições democráticas.

Estão presentes os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes e Dias Toffoli; os ministros do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Mauro Campbell e Ricardo Villas Bôas Cueva; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; a ministra substituta do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Edilene Lôbo; os deputados Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) e Orlando Silva (PCdoB-SP); os senadores Eduardo Gomes (PL-TO) e Tereza Cristina (Progressistas-MS), entre outras autoridades e especialistas.

Os convidados vão atuar como facilitadores do debate e serão subdivididos em relatores (que vão apresentar sugestões para responder aos desafios colocados) e debatedores (que vão expor críticas ou sugestões de alternativas). Todos os painéis vão ser gravados e disponibilizados em redes sociais.

Entre os temas discutidos no encontro, estão a inteligência artificial nas eleições, os direitos humanos fundamentais na era digital, as alterações do funcionamento do Estado pela revolução digital e a consolidação da democracia.