Bombeiros resgatam cavalo que ficou atolado em buraco de 2,5 metros após enxurrada no DF O CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) resgataram nesta terça-feira (21) um cavalo que ficou atolado no Distrito Federal após fortes enxurradas atingirem a região da Colônia Agrícola 26 de Setembro, em Taguatinga. O fato aconteceu na Avenida Principal Park, por volta das 16h.

Brasília|Do R7 22/01/2025 - 09h12

