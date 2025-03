Entenda como vai funcionar o Crédito do Trabalhador A nova modalidade de crédito, chamada Crédito do Trabalho, promete simplificar o processo de empréstimos consignados para pessoas com carteira assinada. A partir de sexta-feira (21), no aplicativo da Carteira Digital, será possível ter acesso à modalidade. No entanto, especialistas alertam que a educação financeira é fundamental para evitar “armadilhas”. Segundo a professora de economia do Ibmec Rio de Janeiro, Gecilda Esteves, o tomador de empréstimo “precisa olhar para o orçamento doméstico, estabelecer uma lógica de gastos e colocar o pé no freio para que essa ação realmente possa surtir efeito em dois, três, cinco anos”.

Brasília|Do R7 14/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share