Entenda operação que apura supostas fraudes no INSS A operação da PF e da CGU foi deflagrada na em 22 de abril de 2025 e cumpriu 211 mandados judiciais, incluindo ordens de busca e apreensão, sequestro de bens — avaliados em mais de R$ 1 bilhão — e seis mandados de prisão temporária. As investigações apuram um esquema nacional de cobranças indevidas em benefícios do INSS.

Brasília|Do R7 04/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 04/05/2025 - 10h16 )

