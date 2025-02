Sarney, Renan Calheiros e Pacheco: relembre os presidentes do Senado O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), desponta como o favorito para reassumir o comando da Casa. Com o apoio do atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Alcolumbre já conta com o respaldo de 69 dos 81 senadores. Ele liderou o Senado entre 2019 e 2021 e agora busca um novo mandato. Ao longo da história, figuras importantes da política brasileira ocuparam a presidência do Senado, como José Fragelli, o primeiro a assumir o cargo após a redemocratização, além de nomes como José Sarney, Renan Calheiros e Rodrigo Pacheco.

