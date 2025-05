Thor, cachorro que fez parte de operação de busca em Brumadinho, morre aos 13 anos O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal lamentou, em nota de pesar, a morte de Thor, cachorro labrador que atuava como cão de resgate. O animal estava com 13 anos de idade e havia dedicado oito anos de sua vida à corporação do DF.

Brasília|Do R7 03/05/2025

