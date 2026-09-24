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R7 Brasília

Veja o modelo de jatinho de Vorcaro que foi usado por Flávio Bolsonaro e Moraes

Aeronave é considerada um marco na aviação executiva sul-americana; o modelo é um jato voltado para o transporte de alto padrão

Brasília|Do R7

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  • O Legacy 650 tem capacidade para transportar até 13 passageiros, operando com uma tripulação de três pessoas. Divulgação/Prime You - Arquivo
  • Internamente, conta com cabine de baixo ruído, cozinha completa, lavabo privativo e o maior bagageiro acessível em voo da categoria. Divulgação/Prime You - Arquivo
  • O jato atinge uma velocidade de cruzeiro de 850 km/h e possui alcance máximo de 6.780 km, operando em um teto de 41.000 pés. Essa autonomia permite realizar voos de longa distância sem escalas. Divulgação/Prime You - Arquivo
  • A configuração interna do jato prioriza o conforto e a separação de ambientes para viagens de longa duração. Divulgação/Prime You - Arquivo
  • O desempenho do jatinho é sustentado por dois motores Rolls-Royce AE 3007A2, projetados para garantir alto rendimento operacional. Divulgação/Prime You - Arquivo
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