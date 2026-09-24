Veja o modelo de jatinho de Vorcaro que foi usado por Flávio Bolsonaro e Moraes Aeronave é considerada um marco na aviação executiva sul-americana; o modelo é um jato voltado para o transporte de alto padrão

Brasília|Do R7 24/09/2026 - 14h19 (Atualizado em 24/09/2026 - 14h21 ) X (Twitter)

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