Galípolo diz que guerra comercial entre EUA e China pode impactar Economia de forma ‘abrupta’

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi ao Senado Saulo Cruz/Agência Senado - 08.04.2025

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira (22) que a guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China pode impactar a Economia mundial de forma “abrupta”.

A colocação foi dada a senadores na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), com a justificativa de que o cenário internacional tem sido um espaço de incertezas. “O fato de a gente ter muita dúvida sobre o que vai acontecer”, explica.

“O que estamos vendo agora é um movimento que pode caminhar para um cenário de aversão ao risco. Se essa guerra tarifária escalar, podemos ter uma desaceleração mais abrupta e mais forte da economia global”, afirma. “Em um cenário como esse, é comum que investidores procurem se proteger com ativos mais líquidos e ativos que ofereçam menos risco. O que costuma ser desafiador”, completa, em outro momento.

O presidente do Banco Central também destacou que a situação é indicada desde a eleição do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, e tem sido avaliada pelo Copom (Comitê de Política Monetária).

“Aquilo que a gente fala em janeiro vai ganhando força e vai tendo esse entendimento como uma posibilidade de que as tarifas possam desacelerar a economia e, para além das tarifas, a própria incerteza”, aponta.

Galípolo ainda apontou possibilidades ao longo do ano, com possível mudança das previsões com acordos internacionais. Em caso de aumento da disputa, o presidente do Banco Central atribuiu a possibilidade de impactos com maior duração.

