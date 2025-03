Gama vence o Capital nos pênaltis na final do Candangão BRB 2025 e chega à 14ª taça Goleiro Renan Rinaldi brilha nas penalidades máximas e ajuda clube alviverde a ampliar hegemonia no Candangão Brasília|Do R7 29/03/2025 - 18h27 (Atualizado em 29/03/2025 - 18h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gama chegou ao 14º título do Candangão Reprodução/Instagram/@candangaobrb2025 - 29.3.2025

O Gama foi campeão do Candangão BRB 2025 neste sábado (29) ao vencer o Capital nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal. Maior vencedor do futebol do Distrito Federal, o clube alviverde chegou ao 14º título do Campeonato Brasiliense.

Com a bola rolando, Wallace Pernambucano abriu o placar com um golaço para o Capital, e Luan empatou para o Gama cobrando pênalti.

Nas penalidades máximas, o Gama superou o Tricolor por 3 a 1. O goleiro Renan Rinaldi defendeu três cobranças.

Pela conquista, o Gama vai receber um prêmio de R$ 1,2 milhão. O Capital fica com R$ 400 mil pelo vice-campeonato.

‌



O jogo foi disputado na Arena BRB Mané Garrincha. 37.875 torcedores assistiram a decisão, marcando um novo recorde de público do futebol do Distrito Federal.

O jogo

No primeiro tempo, o Gama controlou os primeiros minutos e teve mais posse de bola. Logo aos 9 minutos, o atacante Luan aproveitou um lançamento da defesa e ficou cara a cara com o goleiro Reynaldo dentro da área, que mergulhou nos pés do adversário para abafar o chute. No rebote, o goleiro também evitou a finalização de Rafa Marcos.

‌



A primeira oportunidade do Capital surgiu aos 20 minutos. Wallace Pernambucano tabelou com Robert, deu um chapéu no zagueiro Pedro Romano e encheu o pé para balançar as redes e abrir o placar da partida.

Depois do gol, o Capital ficou mais postado na zaga. O Gama teve as principais chances ofensivas, mas sem sucesso. Aos 27 minutos, Luan tentou de cabeça, mas jogou por cima do gol. Aos 36 minutos, Willian Jr. cobrou falta, e Reynaldo espalmou para escanteio.

‌



O clube alviverde ainda teve duas boas chances antes do intervalo em finalizações de fora da área, com Luan e Willian Jr. — a primeira foi desviada pela zaga e saiu para escanteio, e a segunda foi defendida por Reynaldo.

Nos acréscimos, jogadores dos dois times se desentenderam. O zagueiro Éder, do Capital, trocou empurrões com Luan, e os dois receberam cartão amarelo.

Na volta do intervalo, o Gama partiu para o ataque e quase empatou o jogo com menos de 1 minuto. O lateral-esquerdo Piauí apareceu na entrada da pequena área e cabeceou à queima-roupa, mas Reynado espalmou.

Aos 5 minutos, chegou com perigo mais duas vezes, com Ramon e David Lucas, mas em ambas as oportunidades Reynaldo evitou o gol.

A pressão do Gama culminou em um pênalti para o alviverde. Aos 12 minutos, Piauí foi derrubado dentro da área por Vinícius, e o juiz apitou a penalidade máxima. Os jogadores do Capital reclamaram da marcação, mas o árbitro manteve a decisão.

Na cobrança, Luan converteu e empatou o jogo. O atacante cobrou rasteiro no lado direito de Reynaldo, que pulou para o outro canto.

O Gama seguiu pressionando após o gol. Aos 20 minutos, Luan arriscou de fora da área, mas Reynaldo defendeu. A equipe alviverde manteve o controle da partida, mas não conseguiu vazar a zaga do Capital novamente. Com isso, a partida terminou empatada e foi para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, o goleiro Renan Rinaldi, do Gama, foi o grande destaque. Ele defendeu três das quatro cobranças do Capital: de Mattheus Silva, Lenon e Felipe Guedes.

Daniel Costa, Luan e Willian Jr. marcaram para o Gama, que venceu por 3 a 1.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp