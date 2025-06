Gás, linha de crédito e programa para caminhoneiros; veja iniciativas antecipadas por Lula Iniciativas não foram anunciadas oficialmente, mas devem ser lançadas ao longo do ano Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 18h21 (Atualizado em 03/06/2025 - 19h23 ) twitter

Projetos foram anunciados nesta terça Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva antecipou nesta terça-feira (3) o lançamento de três programas do governo federal, voltados ao fornecimento de gás, crédito de reformas e cuidados com caminhoneiros e entregadores. A expectativa é de que os projetos sejam apresentados ainda neste ano.

Nas próximas semanas, por exemplo, o governo espera apresentar um programa que funcionará como “um gás na cesta básica”. Atualmente, cerca de 5,5 milhões de famílias integrantes do Bolsa Família recebem a cada dois meses o Auxílio Gás, um valor equivalente a um botijão de gás de cozinha.

Em relação às reformas, a proposta é a criação de uma linha de crédito específica para pessoas que desejam reparar alguma parte da casa. “Tem gente que quer comprar uma casa, tem gente que já tem a casa, mas tem gente que quer fazer um quarto a mais, uma garagem a mais, uma cozinha a mais, um banheiro a mais, e essa gente não tem crédito”, contextualizou Lula.

Por fim, outro anúncio está relacionado a ampliação e facilitação de financiamento para motocicletas e, além disso, criar condições “dignas” de trabalho para a classe. “Estamos trabalhando com afinco em um programa de crédito para financiar motocicletas para os entregadores de comida”, disse.

“E temos que cuidar não apenas da questão do crédito. Temos que garantir que ele tenha um lugar para que possa fazer as necessidades básicas, para que possam se lavar. Hoje eles não têm. Queremos ver se a gente dá conforto a essas pessoas.”

Ainda no mesmo tema, Lula anunciou um projeto focado nos caminhoneiros, voltado para a disponibilização de lugares específicos para que esses motoristas descansem. “Em todas as concessões de estrada neste país haverá um lugar para os caminhoneiros descansarem, dormirem tranquilamente com segurança. Inclusive, no programa Agora Tem Especialista vai ter um programa de atendimento aos motoristas nesses estacionamentos”, disse o presidente.

