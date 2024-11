Giullia Penalber, Bala Loka e Stephan Barcha estão entre os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico Terceira e última lista de ganhadores foi divulgada pelo Comitê Olímpico do Brasil neste sábado Brasília|Da Agência Estado 30/11/2024 - 14h19 (Atualizado em 30/11/2024 - 14h19 ) twitter

Giullia Penalber está entre as vencedoras do Prêmio Brasil Olímpico Luiza Moraes/COB/Reprodução/@giuliapenalber

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) divulgou neste sábado (30) a terceira e última lista de vencedores das modalidades do Prêmio Brasil Olímpico. Os destaques entre os 19 nomes anunciados são Giullia Penalber (wrestling livre), Gustavo Bala Loka (ciclismo bMX freestyle) e Stephan Barcha (hipismo saltos). Os três chegaram à quinta colocação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

O COB já havia divulgado os vencedores nas modalidades coletivas e a primeira parte dos ganhadores nas modalidades individuais. No domingo (1º), serão divulgados os finalistas do Melhor do Ano - Troféu Rei Pelé e do Atleta da Torcida. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 11 de dezembro, no Vivo Rio.

Giulia Penalber conquistou o prêmio do COB pela primeira vez após chegar ao melhor resultado de um brasileiro no wrestling olímpico. No ciclismo, Gustavo Oliveira, o Bala Loka, aos 22 anos, venceu pela terceira vez no BMX freestyle. Na primeira participação olímpica do Brasil na prova, ele chegou ao quinto lugar em Paris.

No hipismo saltos, foi a segunda vez que Stephan Barcha fica com o troféu. Ele já havia sido homenageado em 2023, quando foi ouro por equipes e prata individual no Pan de Santiago.

Além das modalidades que estiveram representadas nos Jogos de Paris, o COB anunciou também os homenageados dos esportes de inverno: o esquiador Zion Bethonico e Nicole Silveira, do skeleton.

Confira quem são os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico revelados neste sábado:

Badminton - Juliana Vieira

Breaking - B-Girl Mini Japa

Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo Bala Loka

Ciclismo BMX racing - Paola Reis

Ciclismo de estrada - Ana Vitória ‘Tota’ Magalhães

Ciclismo mountain bike - Ulan Galinski

Ciclismo de pista - Wellyda Rodrigues

Desportos na neve - Zion Bethonico

Desportos no gelo - Nicole Silveira

Escalada esportiva - Rodrigo Hanada

Hipismo adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Rafael Lozano

Hipismo saltos - Stephan Barcha

Pentatlo moderno - Isabela Abreu

Remo - Lucas Verthein

Tiro esportivo - Geovana Meyer

Vela - Bruno Lobo

Wrestling greco-romana - Joilson Junior

Wrestling livre - Giullia Penalber