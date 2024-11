Governo e setor privado anunciam R$ 1,6 trilhão para cidade sustentável e mobilidade Do total de recursos, 75% são oriundos da iniciativa privada; medida é lançada com empresas no Palácio do Planalto

Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 11h44 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h36 ) twitter

