Governo brasileiro cria medidas para proteger empregos e empresas do "Tarifaço" de Trump Programa Brasil Soberano e Plano Safra são ações imediatas para valorizar trabalhadores e produtos nacionais após a imposição das tarifas unilaterais que chegam a 50% Brasília|Do R7 24/09/2025 - 13h34 (Atualizado em 24/09/2025 - 13h34 )

O Governo do Brasil implementou iniciativas como o programa Brasil Soberano e o Plano Safra para apoiar a indústria e a agricultura. Divulgação/ Governo do Brasil.

Após a vitória nas urnas, Donald Trump iniciou seu mandato nos Estados Unidos e escolheu o Brasil como um de seus principais alvos políticos e econômicos. Uma prova disso é o “Tarifaço”, que entrou em prática no começo de agosto, e determina tarifas de importação de 50% sobre os produtos brasileiros em solo americano.

Segundo ele, o objetivo era dar uma resposta a uma ‘ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional’ vinda do Brasil. Com essa medida, o chefe da Casa Branca esperava encarecer os produtos e prejudicar os produtores brasileiros - e, consequentemente, a economia verde e amarela.

Porém, o Governo do Brasil agiu rapidamente e implementou o Programa Brasil Soberano para proteger a indústria do país com mais de R$30 bilhões destinados aos setores afetados pelo “Tarifaço”. Além disso, o Plano Safra 2025/2026, ativo desde julho, também serviu para estimular a agricultura brasileira ao injetar mais de R$500 bilhões no ramo.

As medidas fortaleceram a identidade e soberania brasileira ao valorizar os trabalhadores brasileiros e os produtos aqui produzidos. Com tais iniciativas, o governo brasileiro garantiu que a economia não fosse afetada por essa atitude de Donald Trump.

Para saber mais sobre essas e outras iniciativas que geram melhorias no seu dia a dia, consulte o site do Governo Federal.

*Essa matéria é patrocinada pelo Governo do Brasil.