Governo brasileiro encontra soluções inovadoras para oferecer melhorias para a população O PIX e o programa de saúde 'Agora Tem Especialistas' são criações que têm impacto direto no dia a dia do brasileiro Brasília|Do R7 22/09/2025 - 16h18 (Atualizado em 22/09/2025 - 16h18 )

O Governo do Brasil está investindo em soluções que promovem melhorias para a população Divulgação/ Governo do Brasil

Não é de hoje que o Governo do Brasil age de acordo com o interesse da população e cria alternativas que tragam melhorias práticas no dia a dia de todo brasileiro. Duas das soluções mais criativas e inovadoras do país nos últimos anos foram o PIX e o programa ‘Agora Tem Especialistas’.

O PIX é descrito pelo Banco Central como o “meio de pagamento instantâneo brasileiro” que é prático, rápido e seguro. Implementado em 2020, o método teve grande aceitação do público e atualmente facilita e agiliza a vida de milhares de cidadãos. Além da praticidade e segurança individual, o PIX também ajuda a movimentar a economia brasileira por meio da inclusão financeira e estímulo à competitividade e eficiência do mercado, viabilizando o funcionamento de pequenos negócios.

Já a segunda iniciativa é “a maior mobilização da história da saúde” segundo o atual Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O programa ‘Agora Tem Especialistas’ tem como principal objetivo diminuir o tempo de espera para atendimento médico especializado no SUS.

Para garantir um serviço mais rápido e eficiente, o Ministério da Saúde e o Governo do Brasil estão ampliando a quantidade de mutirões e unidades móveis de saúde, assim como a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da Telessaúde.

Para saber mais sobre essas e outras iniciativas que geram melhorias no seu dia a dia, consulte o site do Governo Federal.

*Essa matéria é patrocinada pelo Governo do Brasil.