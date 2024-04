Governo busca consenso com estados sobre repactuação de dívidas em até 60 dias

Alto contraste

Haddad Haddad (Diogo Zacarias/MF - 25.03.2024)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou durante uma reunião com governadores do Sul e Sudeste que o governo tem como meta concluir as negociações com os estados sobre o programa de repactuação da dívida em até 60 dias. A proposta elaborada pela pasta foi apresentada aos governadores nesta terça-feira (26).

Haddad afirmou que União e estados estão do mesmo lado nessa negociação, sem lados opostos, pois não se trata de uma disputa onde há ganhadores ou perdedores. Ele disse ser importante trabalhar "federativamente em prol do país", com cada ente contribuindo para alcançar resultados positivos a longo prazo.

O ministro destacou que o objetivo é fortalecer o pacto federativo e que o desenvolvimento do Brasil depende do progresso dos estados. Para Haddad, há a necessidade de um esforço conjunto para garantir o bem-estar e o desenvolvimento de toda a população.