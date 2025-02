Governo planeja três concessões no Porto de Paranaguá, o segundo maior do país; conheça Localizado no Paraná, empreendimento foi responsável por movimentar mais de 66 milhões de toneladas ao longo de 2024 Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 13/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/02/2025 - 08h32 ) twitter

Porto de Paranaguá está localizado no Paraná Claudio Neves/Portos do Paraná

O Porto de Paranaguá, localizado no Paraná, é o segundo mais importante do país. O espaço de mais de 5km foi responsável por movimentar mais de 66 milhões de toneladas em 2024, crescimento de 2,1% em relação a 2023. Neste ano, três áreas do empreendimento serão arrendadas para leilões, com expectativa de investimento de ao menos R$ 2 bilhões.

Em 2024, o Porto de Paranaguá encabeçou a lista de movimentação nacional de óleo vegetal, frango congelado e fertilizantes. As duas primeiras mercadorias foram campeãs de exportação, enquanto a última liderou as importações. No ano passado, 2.724 embarcações atracaram no porto paranaense, aumento de 4% em relação a 2023.

Como o R7 mostrou, o governo prepara a concessão de 21 obras portuárias em 2025, totalizando cerca de R$ 9 bilhões, em quatro regiões do país. Entre os exemplos, estão o Tecon Santos 10, em Santos (SP) – o maior terminal de contêineres do Brasil.

Áreas Portuárias do Brasil Luce Costa/Arte R7

Em relação ao Porto de Paranaguá, o Executivo quer a ampliação de três áreas: PAR 14, PAR 15 e PAR 25. O primeiro visa a movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, como soja, farelo de soja e milho. O terminal vai ter capacidade de movimentar 6 milhões de toneladas por ano. A área de 82 mil m² está localizada no Corredor de Exportação e será arrendada por 35 anos, com previsão de início neste ano. Serão gerados 300 empregos diretos na fase de operação.

O segundo empreendimento, considerado o mais importante por atores do setor, também versa sobre a movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais e terá capacidade de movimentar 4 milhões de toneladas por ano. A área de 43 mil m² está situada no Corredor de Exportação e também será arrendada por 35 anos, com previsão de início neste ano. A estimativa é de que a obra possa gerar 180 empregos na fase de operação.

Já o PAR 25, voltado para a movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, vai ter capacidade de girar 4 milhões de toneladas por ano. A área, arrendada por 35 anos, tem 41 mil m². Nesse caso, serão gerados 210 empregos diretos na fase de operação. Todos os projetos, diz o governo, vão contribuir para o aumento da exportação de grãos e fortalecer a posição do Porto de Paranaguá no mercado internacional.

Investimento em infraestrutura

Os arrendamentos são contratos de área de longo prazo, realizados com estudos de viabilidade e segurança jurídica. O Paranaguá é administrado pela empresa Portos do Paraná, que de 2019 a 2023 realizou leilão de cinco áreas (PAR 01, PAR 09, PAR 12, PAR 32 e PAR 50). “As concessões aumentam a eficiência portuária, geram mais emprego para a população, mais fortalecimento da economia paranaense. Por isso que o Porto do Paranaguá, hoje, é uma referência nacional. Pelo quinto ano consecutivo, foi escolhido o melhor porto do Brasil, é um dos que mais investem em infraestrutura”, afirmou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Segundo Garcia, “por contrato, todos os investimentos serão executados nos próximos 5/6 anos, com todos esses investimentos agregando mais capacidade, aqui no Porto de Paranaguá”. Uma das principais vantagens dos arrendamentos é a exploração das áreas com garantias em infraestrutura. Os PAR 14, 15 e 25, por exemplo, contam com recursos para a construção da primeira etapa do píer em T, formato que vai conectar com os terminais do corredor leste, responsável pela movimentação de grãos e farelos de soja para exportação.

As melhorias no porto podem ajudar com a safra recorde que é esperada para este ano. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento é mais de 322 milhões de toneladas. A colheita deve ser realizada a partir de março. Se for considerada a produção de cana-de-açúcar, celulose, frutas e carnes, o volume a ser transportado ultrapassa 1,250 bilhão de toneladas, segundo o governo.

Confira, abaixo, as principais obras previstas para o Porto de Paranaguá:

PAR 14:

Aumento de capacidade estática atual (de 170 mil toneladas para 323 mil toneladas);

Aumento de capacidade dinâmica atual (de 3,5 milhões toneladas/ano para 6,8 milhões toneladas/ano);

Investimentos em uma nova e moderna infraestrutura para movimentar granéis vegetais, seja no recebimento ferroviário seja na expedição do novo corredor.

PAR 15:

Aumento de capacidade estática atual (de 115 mil toneladas para 191 mil toneladas);

Aumento de capacidade dinâmica (atual 2,4 milhões de toneladas/ano para 4 milhões toneladas/ano);

Investimentos em uma nova e moderna infraestrutura para movimentar granéis vegetais, seja no recebimento ferroviário seja na expedição do novo corredor.

PAR 25:

Investimentos em uma nova e moderna infraestrutura para movimentar granéis vegetais, seja no recebimento ferroviário seja na expedição do novo corredor.