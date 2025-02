De reforma da renda a crédito consignado: governo lista prioridades do ano ao Congresso Lista foi levada por Padilha a líderes e vai além da pauta econômica, como a PEC da Segurança e inteligência artificial Brasília|Lis Cappi e Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 12/02/2025 - 12h45 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h24 ) twitter

Isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil é a prioridade do governo para o ano Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As prioridades do governo para o ano do Congresso foram apresentadas pelo ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, a líderes da base na Câmara nesta quarta-feira (12). O destaque voltado para o ano é a reforma da renda, para ampliar a faixa da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5 mil.

“Garantir a isenção para quem ganha até dois salários mínimos. Quem ganha até 3.000, R$ 3.100 já tem essa isenção, mas nós vamos chegar até o final do ano aprovando para quem ganha até R$ 5.000. Então, nesse eixo primeiro eixo do Brasil da economia para o Brasil mais justo, nossa opinião o centro é a prioridade absoluta da agenda do governo é o debate da reforma da renda”, declarou Padilha a líderes.

Segundo o ministro, a proposta ainda está sendo construída pelo Ministério da Fazenda, em etapa voltada para quanto será o recurso da compensação. Quando foi à Câmara, na semana passada, por sua vez, o titular da pasta, Fernando Haddad, afirmou que os estudos haviam sido concluídos e que estavam na mesa do presidente Lula.

Em outra frente, o governo quer implementar uma plataforma para crédito consignado para trabalhadores da área privada - que deve conceder empréstimos com taxas de juros inferiores, descontados diretamente da folha de pagamento.

Outros projetos

A lista do governo vai além da pauta econômica, e foi dividida em seis diferentes eixos - como Empreendedorismo, Educação e ao Meio Ambiente. Entre destaques está a PEC da Segurança Pública, que entre os pontos altera a forma de funcionamento da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A proposta ligada à regulamentação da inteligência artificial também faz parte da lista do governo, além da elaboração do novo PNE (Plano Nacional de Educação) e o agravamento de penas para crimes ambientais, como incêndios florestais. Padilha ainda disse que o cenário é “otimista”, frente ao novo comando da Câmara, com Hugo Motta (Republicanos-PB).

De forma geral, a intenção do governo é buscar aprovação de propostas que possam impactar diretamente o alcance das ações do governo, conforme indicou o ministro no encontro.

“Prioridade para agenda econômica e social, não jogar o escopo do govero para temas que às vezes mais desagregam o debate dentro do Congresso Nacional e saem daquilo que é o centro da prioridade do governo, que é nossa agenda econômica e social”, disse.

Além da reunião com a base governista, o ministro deve ir à Câmara às 15h, para levar a lista de propostas a Motta.