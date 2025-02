Governo suspende fundação IBGE+ em meio a atritos com servidores Decisão, que é temporária, foi tomada em comum acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 29/01/2025 - 15h37 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Decisão foi em comum acordo com IBGE Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Governo Federal, em acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) , decidiu suspender temporariamente a iniciativa da Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do instituto, voltada ao desenvolvimento institucional e ampliação das fontes de recursos.

A medida ocorre em meio ao embate, que se estende há meses, com os servidores do órgão.

Em nota, o MPO (Ministério do Planejamento e Orçamento) informou que estão sendo mapeados “modelos alternativos que podem ensejar alterações legislativas, o que requererá um diálogo franco e aberto com o Congresso Nacional. Desta forma, o MPO e o IBGE esclarecem que qualquer decisão que oportunamente for tomada seguirá o debate no IBGE e com o Executivo e o Legislativo”, diz o texto.

Entre os embates, os servidores do instituto pedem esclarecimentos da atual gestão, ocupada por Marcio Pochmann, sobre a criação da fundação de direito privado IBGE+, alteração no estatuto do instituto e fim do trabalho remoto.

‌



Apesar da crise interna, Pochmann afirmou ser “natural as pessoas terem visões diferentes” sobre sua gestão à frente do órgão. No último dia 27, o gestor do IBGE disse, ainda, ter procurado o governo para obter recursos. “Essa é a minha preocupação”, disse.

No texto, o ministério, que cita o IBGE como um “órgão basilar na geração e na análise de dados referentes ao Brasil”, diz que dará apoio ao instituto por meio da Lei Orçamentária Anual. A ajuda será para a formulação do Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, uma das pesquisas mais relevantes do Instituto, em recursos para 2025.