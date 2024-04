Haddad destaca preocupação do governo com custo da energia elétrica no Brasil Segundo o ministro, Lula editará medida provisória que tratará do tema nos próximos dias

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou nesta segunda-feira (1º) a preocupação do governo com o custo da energia no Brasil. Em reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, discutiu-se a necessidade de alinhar os cronogramas de geração de energia eólica e solar com os leilões de linhas de transmissão para atender a esses investimentos.

"A questão envolve a compatibilização dos cronogramas de geração de energia eólica e solar com os leilões de linhas de transmissão", afirmou Haddad. Ele explicou que a medida provisória em discussão visa reduzir em 3,5% o custo médio das contas de luz no Brasil em 2024, utilizando recursos da Eletrobras para tal fim.

Haddad esclareceu que a medida não terá impacto fiscal direto e ressaltou o compromisso do governo em buscar energia mais acessível. "Estamos envolvidos na discussão porque estamos preocupados com o custo de energia. Queremos gerar energia barata para equacionar esse problema acumulado ao longo dos anos", afirmou.

Ele também mencionou que durante a reunião não foi discutida a questão dos dividendos extraordinários da Petrobras.