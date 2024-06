Haddad tem três reuniões com Lula nesta segunda-feira

Alto contraste

O presidente Lula e o ministro Fernando Haddad (José Cruz/Agência Brasil - 09.04.2024)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem três reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (17). Os encontros ocorrem após o presidente ter passado parte da última semana na Europa e vêm na esteira do desgaste do ministro com a devolução, pelo Senado, da medida provisória que limitava a compensação do PIS/Cofins como contrapartida à desoneração da folha de pagamentos.

Haddad retornou de São Paulo na manhã desta segunda e já seguiu para o primeiro compromisso no Palácio do Planalto. Na primeira agenda do dia, às 9h, além de Haddad, estarão com o presidente Lula os ministros da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Institucionais, Alexandre Padilha; da Secretaria-Geral, Marcio Macedo; e o interino da Secretaria de Comunicação, Laercio Portela. Também estarão na agenda os líderes do governo no Congresso, os senadores Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e Jaques Wagner (PT-BA) e o deputado José Guimarães (PT-CE).

O segundo compromisso de Haddad com Lula, às 10h30, será uma agenda com os ministros que integram a Junta de Execução Orçamentária, e há expectativa de que sejam discutidos pontos da agenda de revisão de gastos do governo. Estarão, também, os ministros da Casa Civil, Rui Costa; do Planejamento, Simone Tebet; e da Gestão, Esther Dweck. Por fim, às 16h, Haddad e Lula terão a última reunião do dia.

Nos últimos dias, em mais de uma ocasião, Lula defendeu a atuação de Haddad. O presidente chamou o ministro de “extraordinário” e disse que ele jamais ficará enfraquecido ao longo do mandato.

“Haddad jamais ficará enfraquecido enquanto eu for o presidente da República, porque ele é meu ministro da Fazenda, escolhido por mim e mantido por mim”, disse Lula durante agenda na Europa.