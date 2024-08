Herman Benjamin e Luís Felipe Salomão assumem presidência e vice do STJ nesta quinta Evento contará com a presença de autoridades como o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 22/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2024 - 02h00 ) ‌



Benjamin e Salomão tomam posse na próxima quinta Montagem - Nelson Jr./Ascom/TSE e Roberto Jayme/Ascom/TSE

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) marcou para esta quinta-feira (22), às 17h, a sessão solene de posse do ministro Herman Benjamin como novo presidente da corte e do ministro Luis Felipe Salomão como vice-presidente. Na cerimônia, eles também assumem o comando do CJF (Conselho da Justiça Federal) para o biênio 2024-2026. O evento contará com a presença de autoridades, leitura de discurso e a execução do Hino Nacional.

Eles assumirão, respectivamente, os lugares da ministra Maria Thereza de Assis Moura e do ministro Og Fernandes. Na posse, são esperadas as presenças do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e da presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ministra Cármen Lúcia.

O STJ é composto por 33 ministros e é responsável por uniformizar o entendimento fixado nos tribunais sobre a legislação federal brasileira. É também o tribunal que analisa recursos de processos de tribunais de Justiça e tribunais regionais federais.

Os ministros do STJ desempenham funções de correição em vários órgãos do Judiciário. No CNJ, o ministro do STJ que compõe o Conselho atua como corregedor Nacional de Justiça. No CJF, um dos ministros do STJ é o corregedor-geral da Justiça Federal. No TSE (Tribunal Superior Eleitoral), um dos ministros do STJ atua como corregedor-geral Eleitoral.

Perfis

Herman Benjamin é um jurista de atuação destacada nas áreas do direito ambiental e do direito do consumidor. Natural de Catolé do Rocha (PB), é formado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em direito pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Iniciou a carreira jurídica em 1982, no Ministério Público de São Paulo, e ao longo de 24 anos atuou em várias frentes na instituição.

O ministro Luis Felipe Salomão atua há 15 anos no STJ. No TSE, foi o nome principal da fiscalização da propaganda eleitoral nas eleições presidenciais de 2018 e corregedor-geral nas eleições municipais de 2020.

O ministro já presidiu a comissão de juristas constituída pelo Senado para propor a legislação que ampliou a arbitragem e criou a mediação no Brasil e também presidiu a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto de reforma do Código Civil.