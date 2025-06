Homem que destruiu relógio histórico no 8/1 é preso novamente em Goiás Antônio Cláudio tinha sido solto na quarta-feira, sem tornozeleira eletrônica Brasília|Do R7 20/06/2025 - 22h15 (Atualizado em 20/06/2025 - 22h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antônio Cláudio foi filmado destruindo o relógio Reprodução

O homem condenado por ter destruído o relógio histórico de Dom João VI durante a invasão ao Palácio do Planalto de 8 de janeiro de 2023 foi preso novamente nesta sexta-feira (20). A prisão foi feita pela Polícia Federal com apoio da Polícia Militar de Goiás, em Catalão (GO). A cidade fica a cerca de 100 km de Uberlândia (MG), onde o homem cumpria pena. Segundo a PF, junto a ele, também foi detida uma segunda pessoa que estava com mandado de prisão em aberto.

Antônio Cláudio Alves Ferreira tinha sido solto na última quarta-feira (18), sem tornozeleira eletrônica, após o juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), autorizar a progressão da pena para o regime semiaberto. Segundo ele, o mecânico foi solto sem a tornozeleira por falta do item no estado. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, no entanto, afirmou que havia mais de 4.000 tornozeleiras eletrônicas disponíveis.

Após a decisão, contudo, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou na quinta-feira (19) que Antônio Cláudio retornasse a prisão, já que ele não cumpriu o tempo mínimo de um quarto da pena para ter direito ao semiaberto. O mecânico foi condenado a 17 anos de prisão e até o momento só cumpriu dois anos e cinco meses em regime fechado.

Moraes também determinou que o juiz Lourenço Migliorini fosse investigado. Segundo ele, o magistrado não podia autorizar a progressão de regime porque o processo tramita no STF. A Corregedoria do TJMG também vai apurar a conduta do magistrado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp