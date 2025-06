Bolsonaro e Caiado têm encontro reservado em meio a negociações para 2026 Pré-candidato à Presidência em 2026, Caiado busca aproximação com setores do bolsonarismo para fortalecer sua base Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 20/06/2025 - 11h34 (Atualizado em 20/06/2025 - 11h43 ) twitter

Pré-candidato à Presidência em 2026, Caiado busca aproximação Isac Pereira da Nóbrega/PR - Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), se reuniram de forma reservada nesta quinta-feira (19), no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Segundo apurou o R7, o encontro foi fechado a pedido de Bolsonaro.

O senador Wilder Morais (PL-GO) e o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) acompanharam o ex-presidente, mas apenas Caiado participou da conversa privada com Bolsonaro. Após a reunião, Bolsonaro discursou na Agrovem 2025, feira do agronegócio na capital goiana.

Pré-candidato à Presidência em 2026, Caiado busca aproximação com setores do bolsonarismo para fortalecer sua base. Já Bolsonaro, mesmo inelegível até 2030, segue influente na articulação da direita.

Nos bastidores, um dos principais pontos de atenção do grupo é a sucessão estadual em Goiás. O PL ainda discute se apoiará o vice-governador Daniel Vilela (MDB), aliado de Caiado, para o governo estadual. A possibilidade encontra resistência de lideranças locais, como o senador Wilder Morais, que defende protagonismo do PL na aliança com o União Brasil.

