Quais são as investigações sobre Bolsonaro e em que estágio está cada uma Ex-presidente é réu no STF por tentativa de golpe de Estado Brasília|Do Estadão Conteúdo 19/06/2025 - 18h06 (Atualizado em 19/06/2025 - 18h06 )

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem quatro casos tramitando na Justiça JOSé ALDENIR/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO - 12/06/2025

Sentado no banco dos réus do STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve indícios de crime apontados mais uma vez pela PF (Polícia Federal) nesta semana.

Agora ele é suspeito se beneficiar de espionagens ilegais a opositores feitas pela Abin (Agência Brasileira de Inteligência) durante seu governo. A lista dos indiciados nesta apuração, porém, está sob sigilo.

Na terça-feira (17), um integrante graduado da PF chegou a confirmar que Bolsonaro estava entre os indiciados, em meio a mais de 30 pessoas, incluindo o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que é um de seus filhos, e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Contudo, outros integrantes da corporação apontam que, por já ter sido indiciado pelo mesmo crime (organização criminosa) em outra apuração, o ex-presidente não teve seu nome incluído na lista dos indiciados formalmente.

Caberá agora à PGR (Procuradoria-Geral da República) avaliar a responsabilização de Bolsonaro e dos demais investigados. A PGR não precisa seguir a lista de indiciados da PF.

Um dos inquéritos contra Bolsonaro já foi arquivado. O caso se tratava da participação do então presidente no esquema de falsificação de cartões de vacinação da covid-19.

Apesar de ter sido encerrada, no que diz respeito a Bolsonaro, essa investigação revelou a trama golpista julgada agora na Primeira Turma da Suprema Corte, e que partiu da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid.

Enquanto o processo sobre a tentativa de golpe de Estado já está nas fases finais do julgamento, o inquérito da “Abin paralela” precisa ser recebido pela PGR e ser transformado em denúncia, a ser acatada, ou não, pelo Supremo, para então virar uma ação penal.

O caso das joias rendeu indiciamento a Bolsonaro, mas ainda não teve resposta da PGR. Confira mais detalhes sobre cada um dos inquéritos.

Entenda

’Abin paralela’: segundo o inquérito, existem indícios de crimes apontados com relação ao ex-presidente. A PF alega que a Abin foi aparelhada por um esquema de espionagem ilegal de opositores para atender a interesses políticos e pessoais de Bolsonaro e integrantes de sua família.

Além do ex-presidente, Ramagem, ex-diretor da Abin, e Carlos estão entre os alvos na investigação. Ao todo, mais de 30 pessoas foram indiciadas. A lista está sob sigilo. Segundo a investigação, o software FirstMile foi utilizado 60 mil vezes pela Abin entre 2019 e 2023, com um pico de acessos em 2020, ano de eleições municipais.

Tentativa de Golpe de Estado: Bolsonaro e outros sete ex-integrantes do alto escalão de seu governo se tornaram réus no STF em 26 de março deste ano por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Eles respondem à ação penal pelos crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado com uso de violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

O caso é o mais avançado, e o único que colocou Bolsonaro na condição de réu. O julgamento já passou pela oitiva das testemunhas de acusação e defesa, pela fase dos interrogatórios, e agora terá acareações antes de seguir para as alegações finais.

Na acareação, os réus e testemunhas são ouvidos simultaneamente e confrontados, frente a frente, sobre pontos divergentes em seus depoimentos.

Elas ocorrerão entre o delator tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil general Walter Braga Netto; e entre o ex-comandante do Exército general Marco Antônio Freire Gomes e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

Joias sauditas: as investigações do caso da venda ilegal de joias da Presidência que levaram ao indiciamento de Bolsonaro por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

A apuração revelou que um integrante do governo Bolsonaro havia tentado entrar no país, ilegalmente, com um kit de joias avaliado em R$ 5,6 milhões.

O governo fez então reiteradas tentativas para obter as peças sem pagar o imposto e a multa estipulados por lei para esses casos. Fraude em cartão de vacina: caso arquivado pelo STF.

Em março do ano passado, Bolsonaro e outros 16 foram indiciados pelos crimes de associação criminosa e de inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde, no primeiro indiciamento a atingir o ex-presidente.

No mês seguinte, Moraes atendeu a um pedido da PGR e determinou que a PF aprofundasse as investigações. No final de março, quase um ano depois, a Procuradoria pediu arquivamento do caso, concluindo que o envolvimento de Bolsonaro não ficou comprovado.

Interferência na Polícia Federal: o caso aguarda resposta da PGR sobre o arquivamento. Enquanto estava na Presidência, Bolsonaro trocou o comando da PF quatro vezes.

O STF abriu inquérito para investigar se essas mudanças foram feitas com o suposto objetivo de beneficiar filhos e aliados do ex-presidente em investigações.

O relatório de investigação sobre o caso foi divulgado pela PF caso em março de 2022. No documento, a corporação entendeu que não houve crime da parte do ex-presidente.

Em maio do ano passado, Moraes pediu que a PGR se manifestasse sobre o arquivamento ou não do caso, mas ainda não houve resposta.

Vazamento de dados de inquérito do Supremo: tramitando no STF, a investigação apura se Bolsonaro e outras autoridades teriam vazados documentos sigilosos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O processo foi aberto a pedido do presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, em agosto de 2021.

O inquérito investiga se Bolsonaro, ainda como presidente, o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) e o delegado da PF Victor Neves Feitosa divulgaram dados sigilosos do TSE por meio de perfis nas redes sociais. Bolsonaro pediu o arquivamento da investigação, mas teve o pedido negado por Moraes em outubro do ano passado.

