Ibaneis inaugura City Tour Cívico gratuito para turistas e moradores de Brasília Governador lançou projeto neste sábado; ônibus terão saídas em três horários a partir da Torre de TV de terça a domingo Brasília|Do R7, em Brasília 19/04/2025 - 13h15 (Atualizado em 19/04/2025 - 13h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis participou de viagem inaugural do tour Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília - 19.04.2025

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, inaugurou neste sábado (19) o projeto turístico City Tour Cívico. A medida é feita em parceria entre a Secretaria de Turismo e a Brasília Receptivo. Durante o lançamento, Ibaneis anunciou também a gratuidade permanente do passeio. “Inicialmente seria um serviço gratuito só na primeira semana, mas eu pedi ao Cristiano [Araújo, secretário de Turismo] que fosse gratuito permanentemente”, disse.

Ao todo, serão investidos R$ 5 milhões pela Secretaria de Turismo para garantir o acesso livre por meio de um chamamento público.

A medida quer garantir o acesso da população de Brasília e dos turistas a pontos importantes da capital do país. “O governo vai fazer isso porque a maioria da população do Distrito Federal não conhece a capital da República. Só vem ao Plano Piloto para trabalhar e volta para suas residências, não têm oportunidade de conhecer os monumentos e não consegue criar essa identidade com a capital que tem tantas belezas”, disse Ibaneis.

A ação integra o calendário oficial de comemorações do aniversário da cidade – iniciado na quinta-feira (17) e com atrações até segunda (21).

‌



“Nós programamos essa festa de 65 anos com muito carinho para a população, não só do Distrito Federal, mas de todo o Brasil. O resultado está sendo visto com hotéis cheios. Conseguimos fazer uma boa negociação junto à associação dos hotéis aqui do Distrito Federal, com redução dos preços [35% de desconto durante o feriado], com a visão de que Brasília tem que se transformar numa cidade turística”, acrescentou o governador.

O secretário de Turismo, Cristiano Araújo, ressaltou que o projeto é uma iniciativa importante para o turismo local, que estava carente de ônibus turísticos oficiais. “Estamos fazendo a retomada do turismo cívico para fortalecer o pertencimento e passar a história da capital e do sonho de Juscelino Kubitschek. Isso aqui é uma grande ferramenta para que a gente possa valorizar e contar a nossa história”, comentou.

‌



Passeio

O governador Ibaneis Rocha participou do passeio inaugural ao lado de autoridades e da imprensa. Em uma versão reduzida, o circuito começou e terminou no Palácio do Buriti seguindo pelo Eixo Monumental até a Esplanada dos Ministérios. Um guia turístico ficou responsável por curiosidades e informações sobre a cidade.

A vice-governadora Celina Leão comemorou a iniciativa. “Hoje temos a possibilidade de incentivar o turismo cívico com esse transporte, que para nós é muito importante. Lembrando que esses ônibus serão gratuitos de forma permanente para atender aquele turista que quer fazer esse passeio pelos nossos monumentos. Também estamos aqui incentivando outros tipos de negócios”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O City Tour Cívico funcionará de terça-feira a domingo gratuitamente a partir da Torre de TV em três horários diários: 10h, 11h e 12h30, com inscrição pelo site Digital Ingressos (acesse aqui). O percurso tem duração média de duas horas e será conduzido por guias profissionais bilíngues e trilíngues vinculados ao sistema Cadastur, que foram capacitados pela Setur-DF.

O circuito conta com marcos históricos, culturais e arquitetônicos da capital, como Congresso Nacional, Memorial JK, Praça dos Três Poderes, Palácio da Alvorada, Catedral Metropolitana, Praça do Buriti, Praça dos Cristais, Parque da Cidade e Esplanada dos Ministérios. Além disso, os participantes terão momentos para fotos, contemplação e lanche em paradas estratégicas.

City Tour Cívico

Data: Funcionamento de terça a domingo

Horários: 10h, 11h e 12h30 (duração média de 2h)

Embarque: Torre de TV

Inscrição gratuita: digitalingressos.com

Informações: www.brasiliareceptivo.com.br

Itinerários

Itinerário 1: Feira da Torre, Estádio Nacional de Brasília, Ginásio Nilson, Planetário de Brasília, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Palácio do Buriti, Praça do Buriti, Memorial dos Povos Indígenas, Memorial JK, Praça do Cruzeiro, Quartel General do Exército, Praça dos Cristais, Catedral Rainha da Paz, Câmara Legislativa, Parque da Cidade Sarah Kubitschek, Setor Hoteleiro Sul, Praça Burle Marx, Rodoviária do Plano Piloto, SESI Lab, Biblioteca Nacional de Brasília, Museu da República e Catedral Metropolitana de Brasília. Embarque: Torre de TV;

Itinerário 2: Ministérios, Palácio Itamaraty, Supremo Tribunal Federal e Praça dos 3 Poderes / Espaço Lucio Costa;

Itinerário 3: Casa de Chá;

Itinerário 4: Palácio do Planalto, Teatro Nacional e Conjunto Nacional. Desembarque: Torre de TV.

Com informações da Agência Brasília

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp