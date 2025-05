IBGE lança novo mapa-múndi com Brasil no centro e hemisférios invertidos Representação cartográfica foi feita para ressaltar liderança do Brasil em fóruns internacionais, segundo o presidente do instituto Brasília|Do R7, em Brasília 08/05/2025 - 15h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h48 ) twitter

Novo mapa-múndi lançado pelo IBGE representa países do Hemisfério Sul no topo do globo Reprodução/IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) lançou um novo mapa-múndi oficial invertido, em que a localização geográfica dos países é representada de cabeça para baixo.

Dessa forma, o Brasil e outros territórios sul-americanos ficam no centro do globo.

O instituto explica que é padrão ver a América do Norte na parte de cima e a América do Sul na parte de baixo, mas que este não é o único formato estudado e registrado na história.

Para o IBGE, “não existe uma razão técnica para colocar os pontos cardeais nas direções convencionais” e que a “representação tradicional é tão correta quanto a invertida”.

Nessa nova edição, ganharam destaque os países do Mercosul e do Brics, blocos econômicos dos quais o Brasil participa e lidera debates de interesse mundial.

Além disso, também estão demarcados os locais que possuem o português como idioma oficial e que também abrigam porções da Amazônia.

Hoje, a liderança dos dois blocos é brasileira e protagoniza as discussões sobre meio ambiente em eventos como a COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) e as reuniões do G20.

O instituto considera que o mapa invertido é importante para debater esse protagonismo e refletir sobre a importância dos países do hemisfério sul nas mudanças geopolíticas mundiais.

Nas redes sociais, o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, comentou o material e afirmou que “a novidade busca ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais como no BRICS e Mercosul e na realização da COP30 no ano de 2025″.

Novo mapa-mundi



O IBGE lançou um novo mapa-múndi com o Brasil no centro, contendo o sul na parte superior do mapa, também identificado por mapa invertido.



A novidade busca ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais como no BRICS e… pic.twitter.com/Yd5LIb1T38 — Marcio Pochmann (@MarcioPochmann) May 8, 2025

A COP30 vai reunir diversos líderes mundiais em Belém, no Pará. O evento está marcado para novembro e tratará de temas relacionados ao meio ambiente e combate ao aquecimento global.

A proteção à Amazônia e aos povos indígenas deve ser uma das principais pautas defendidas pelo Brasil.

