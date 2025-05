Cidades mais desenvolvidas do Brasil estão no Paraná e São Paulo Águas de São Pedro, São Caetano do Sul e Curitiba lideram o ranking Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 12h51 (Atualizado em 08/05/2025 - 12h51 ) twitter

Estudo mostra que SP e PR concentram cidades mais desenvolvidas do país

Um levantamento recente identificou que as cidades de Águas de São Pedro e São Caetano do Sul, em São Paulo, e Curitiba, no Paraná, são as mais desenvolvidas do país. A pesquisa considerou critérios como emprego e renda, saúde e educação para estabelecer o ranking.

O estudo destacou que essas cidades se destacam no cenário nacional por apresentarem os melhores indicadores nos quesitos avaliados.

Este levantamento mostra uma concentração de cidades desenvolvidas nos estados de São Paulo e Paraná, que ocupam as primeiras posições da lista divulgada.

