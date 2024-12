Impulsionada pelos serviços, economia brasileira cresce 0,9% no terceiro trimestre de 2024 Em valores finais, o PIB produziu R$ 3 trilhões no período; resultado ocorre depois de a atividade econômica crescer 1,4% no 2º trimestre Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 03/12/2024 - 09h05 (Atualizado em 03/12/2024 - 09h30 ) twitter

PIB avança 0,9% no terceiro trimestre do ano Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

A economia brasileira cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024 em relação aos três meses imediatamente anteriores. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (3) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O crescimento foi puxado, sobretudo, pelos serviços e pela indústria, que tiveram alta de 0,9% e 0,6% no período, respectivamente. Em contrapartida, a agropecuária recuou 0,9%.

Em valores finais, o PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país — produziu R$ 3 trilhões no período.

O resultado é composto de R$ 2,6 trilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 414 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios.

No mesmo período, a taxa de investimento foi de 17,6% do PIB, acima dos 16,4% registrados no terceiro trimestre de 2023. Já a taxa de poupança foi de 14,9%, abaixo dos 15,4% do mesmo trimestre do ano passado.

O saldo ocorre depois de a atividade econômica brasileira crescer 1,4% no segundo trimestre do ano, com uma alta do setor industrial. No primeiro trimestre, o aumento foi de 1,1%.

O crescimento dos serviços se deve aos desempenhos positivos das atividades de informação e comunicação (2,1%), outras atividades de serviços (1,7%), atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (1,5%), atividades imobiliárias (1%), comércio (0,8%), transporte, armazenagem e correio (0,6%) e administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (0,5%).

Na indústria, houve alta de 1,3% nas indústrias de transformação. Por outro lado, caíram: construção (-1,7%), eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-1,4%) e indústrias extrativas (-0,3%).

3º trimestre de 2024 x 3º trimestre de 2023

Em relação ao mesmo período de 2023, o PIB avançou 4%. O Valor Adicionado a preços básicos aumentou 3,7% e os Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios avançaram 6,4%.

A indústria cresceu 3,6%, com destaque para construção (5,7%), corroborado tanto pela alta da ocupação como da produção dos insumos típicos dessa atividade. As indústrias de transformação (4,2%) obtiveram expansão, influenciada, principalmente, pela fabricação de veículos automotores; outros equipamentos de transporte; móveis e produtos químicos.

Os serviços avançaram 4,1% na comparação com o mesmo período de 2023, com destaque para a alta de informação e comunicação (7,8%) e outras atividades de serviços (6,4%). Cresceram também: atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (5,1%), comércio (3,9%), atividades imobiliárias (3,1%), transporte, armazenagem e correio (2,5%) e administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (1,7%).

A agropecuária recuou 0,8% em relação a igual período de 2023.

Acumulado do ano

No acumulado do ano até o terceiro trimestre de 2024, o PIB cresceu 3,3% em relação a igual período de 2023. Nessa comparação, a agropecuária (-3,5%) caiu, enquanto a indústria (3,5%) e os serviços (3,8%) ficaram no campo positivo.

As atividades da indústria que registram resultado positivo ao longo do ano foram eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (6,1%), construção (4,1%), indústrias de transformação (3,2%) indústrias extrativas (2,0%).

Nos serviços houve alta em: informação e comunicação (6,2%), outras atividades de serviços (5,6%), atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (4,3%), atividades imobiliárias (3,6%), comércio (3,5%), administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade (1,9%) e transporte, armazenagem e correio (1,2%).