Inscrição de obras para Prêmio Candango de Literatura se encerra nesta quarta Projetos de Angola, Moçambique, Cabo verde, Portugal, Porto Príncipe e do Brasil foram inscritos Brasília|Do R7 25/06/2025 - 11h40 (Atualizado em 25/06/2025 - 11h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Expectativa é de mais de duas mil inscrições no Prêmio Candango de Literatura Reprodução/Instituto Casa de Autores - Arquivo

As inscrições de obras e projetos destaque escritos em língua portuguesa para o 2º Prêmio Candango de Literatura se encerram nesta quarta-feira (25). Autores, designers e projetos pedagógicos dos países lusófonos podem competir, de forma gratuita, a prêmios que chegam a R$ 195 mil e serão distribuídos em 31 de outubro.

O prêmio já recebeu inscrições de Angola, Moçambique, Cabo verde, Portugal e Porto Príncipe, além do Brasil. O concurso é promovido pela Secec (Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF) em parceria com o Instituto Casa de Autores.

Felipe Ramón, subsecretário de patrimônio cultural da pasta, afirma que o prêmio é uma celebração da língua portuguesa. “Ver autores e agentes de leitura de diferentes localidades se unindo em torno da literatura em português mostra a força cultural que nos conecta e projeta Brasília como um polo de referência literária internacional”, afirma.

São sete categorias divididas em três pilares principais da seguinte forma:

‌



Obras de caráter literário: melhor romance, melhor livro de contos, melhor livro de poesia e o prêmio Brasília (exclusivo para autores do DF), com R$ 35 mil para cada;

Editorial: melhor capa e melhor projeto gráfico, com R$ 20 mil para cada; e

Prêmio Candango de Literatura: melhor iniciativa de incentivo à leitura, no valor de R$ 15 mil.

O prêmio foi criado para valorizar as manifestações literárias em língua portuguesa, e a segunda edição visa estimular a formação de leitores, fomentar a produção literária, valorizar os profissionais do mercado editorial e consolidar parcerias internacionais. A curadoria das obras é responsabilidade do escritor João Anzanello Carrascoza.

A expectativa é de mais de 2.000 inscrições. A primeira edição do prêmio aconteceu em 2022, com R$ 174 mil distribuídos em oito categorias. Confira os vencedores abaixo.

Vencedores do 1º Prêmio Candango de Literatura

Marcílio Godoi, com a obra Etelvina (Melhor Romance);

Alexei Bueno, com O Sono dos Humildes (Melhor Livro de Poesia);

João Anzanello Carrascoza, com Tramas de Meninos (Melhor livro de Contos);

Alexandre Pilati, com Tangente do cobre (Prêmio Brasília);

Gláucio Ramos Gomes, com o projeto Leitura na Esquina (Incentivo à leitura);

Gisela Maria de Castro Teixeira, com O Livro das Capitais (Incentivo à Leitura para Pessoas com Deficiência);

Design Estúdio Beatriz Mom, pelo livro Poesia é um Saco, de Nicolas Behr (Projeto Gráfico);

Jéssica Iancoski, pelo trabalho no livro As Laranjas de Alice Mazela, de Géssica Menino (Capa).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp