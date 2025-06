Orçamento do DF para 2026 é aprovado pela CLDF com previsão de R$ 71,7 bilhões Orçamento será composto por R$ 43,95 bilhões de receita própria do DF e R$ 27,75 bilhões de recursos do FCDF Brasília|Do R7 24/06/2025 - 23h07 (Atualizado em 24/06/2025 - 23h07 ) twitter

Projeto foi aprovado com 21 votos favoráveis Carolina Curi/ Agência CLDF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, nesta terça-feira (24), a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício financeiro de 2026. O Orçamento ficou estimado em R$ 71,7 bilhões, o que representa um aumento de 7,6% em comparação com o ano passado.

O projeto foi aprovado com 21 votos favoráveis em primeiro turno e 19 em segundo. Agora, ele segue para sanção do governador Ibaneis Rocha (MDB).

A LDO define as metas fiscais para o governo, bem como o equilíbrio entre receitas e despesas. O Orçamento será composto por R$ 43,95 bilhões de receita própria do DF e R$ 27,75 bilhões de recursos do FCDF (Fundo Constitucional do Distrito Federal). Dos recursos do FCDF, R$ 12,72 bilhões serão destinados à segurança pública, R$ 9 bilhões à saúde e R$ 6,02 bilhões para a educação.

O fundo é uma verba que o governo federal repassa ao Distrito Federal por ser a sede dos Poderes da República e é usada para ajudar no custeio da segurança pública, da saúde e da educação da capital.

Com a aprovação do texto, a CLDF encerrou o semestre legislativo.

