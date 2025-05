Prêmio Candango de Literatura retorna com prêmios para obras e projetos em língua portuguesa Inscrições começam em 10 de maio e vão até 25 de junho Brasília|Do R7 05/05/2025 - 18h12 (Atualizado em 05/05/2025 - 18h40 ) twitter

Lançamento do 2º Prêmio Candango de Literatura acontece nesta sexta Reprodução/Instituto Casa de Autores - Arquivo

O Prêmio Candango de Literatura retorna em 2025 em sua segunda edição para celebrar obras e projetos destaque escritos em língua portuguesa. A premiação é promovida pela Secec (Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF) em parceria com o Instituto Casa de Autores. O lançamento será nesta sexta-feira (9) e as inscrições começam no sábado (10) e vão até 25 de junho para autores, designers e projetos pedagógicos dos países lusófonos, de forma gratuita.

Claudio Abrantes, secretário de Cultura e Economia Criativa, destaca que o prêmio incentiva a criação literária e a difusão da cultura escrita. “Ao premiar autores e projetos que se destacam, o prêmio contribui para o fortalecimento da identidade cultural do Distrito Federal, do Brasil e de países de língua portuguesa, estimulando a leitura e a valorização da literatura como forma de expressão artística e crítica social”, pontua.

Os prêmios chegam a R$ 195 mil e serão distribuídos em 31 de outubro. São sete categorias divididas em três pilares principais da seguinte forma:

Obras de caráter literário: R$ 140 mil dividido entre melhor romance, melhor livro de contos, melhor livro de poesia e o prêmio Brasília (exclusivo para autores do DF);

Editorial: melhor capa e melhor projeto gráfico, com R$ 20 mil para cada; e

Prêmio Candango de Literatura: melhor iniciativa de incentivo à leitura, no valor de R$ 15 mil.

O prêmio foi criado para valorizar as manifestações literárias em língua portuguesa, e a segunda edição visa estimular a formação de leitores, fomentar a produção literária, valorizar os profissionais do mercado editorial e consolidar parcerias internacionais. A curadoria das obras é responsabilidade do escritor João Anzanello Carrascoza.

‌



A expectativa é de mais de 2.000 inscrições. A primeira edição do prêmio aconteceu em 2022, com R$ 174 mil distribuídos em oito categorias. Confira os vencedores ao final da matéria.

Lançamento

O lançamento do 2º Prêmio Candango de Literatura será às 19h desta sexta-feira (9), com o show inédito “Clodo Ferreira - Existência”, uma homenagem ao cantor, compositor, escritor, fotógrafo e professor Clodo Ferreira. O evento acontece na sala Martins Pena do Teatro Nacional Cláudio Santoro, com entrada gratuita.

‌



O secretário da Secec afirma que o show “reconhece a trajetória de um artista multifacetado - cuja obra é um patrimônio vivo da cultura brasileira”. O espetáculo será apresentado pelos filhos de Clodo, João Ferreira e Pedro Ferreira.

“Meu pai deixou muita coisa pronta e inédita, entre músicas, livros e outras coisas, além de tudo o que ele já tinha lançado. O legado é enorme e queremos que sua obra continue reverberando por aí”, declara João.

Vencedores do 1º Prêmio Candango de Literatura

Marcílio Godoi, com a obra Etelvina (Melhor Romance);

Alexei Bueno, com O Sono dos Humildes (Melhor Livro de Poesia);

João Anzanello Carrascoza, com Tramas de Meninos (Melhor livro de Contos);

Alexandre Pilati, com Tangente do cobre (Prêmio Brasília);

Gláucio Ramos Gomes, com o projeto Leitura na Esquina (Incentivo à leitura);

Gisela Maria de Castro Teixeira, com O Livro das Capitais (Incentivo à Leitura para Pessoas com Deficiência);

Design Estúdio Beatriz Mom, pelo livro Poesia é um Saco, de Nicolas Behr (Projeto Gráfico);

Jéssica Iancoski, pelo trabalho no livro As Laranjas de Alice Mazela, de Géssica Menino (Capa).

