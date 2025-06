Mauro Cid afirma que Bolsonaro recebeu documento que previa anulação das eleições de 2022 STF começou nesta segunda-feira interrogatórios de réus por tentativa de golpe de Estado Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 09/06/2025 - 14h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h01 ) twitter

Mauro Cid foi o 1º a ser interrogado, pois fechou acordo de delação Reprodução/Tv Justiça - 9.6.2025

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, abriu nesta segunda-feira (9) os interrogatórios no STF (Supremo Tribunal Federal) dos réus do chamado “núcleo 1″ de investigados por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Durante a sessão, Cid confirmou que, em novembro de 2022, depois de Bolsonaro ter perdido as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente recebeu a chamada minuta do golpe, um documento que previa a realização de um novo pleito.

Cid disse que Bolsonaro recebeu, leu e fez alterações no documento, que previa a anulação das eleições de 2022. Segundo ele, Bolsonaro teria “enxugado” o texto original, retirando trechos que mencionavam a prisão de autoridades do Judiciário e do Legislativo.

“O presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento. E fez algumas alterações no documento. De certa forma, enxugou o documento, retirando as autoridades das prisões”, disse Cid.

‌



A minuta, segundo Cid, previa ainda a criação de uma nova comissão eleitoral para organizar um novo pleito, mesmo após o resultado oficial que elegeu Lula. “Seria produzir uma nova eleição baseada numa eleição anulada”, afirmou.

Cid disse que não se aprofundou nos detalhes do conteúdo, mas confirmou que o texto fazia menção a ministros do Supremo Tribunal Federal e a presidentes do Senado e da Câmara. Esses nomes teriam sido retirados por Bolsonaro na tentativa de “suavizar” o decreto, mantendo, no entanto, o ataque direto a Moraes, que à época era presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

‌



Aposta em fraude ou pressão popular

Segundo Cid, o ex-presidente estava convencido de que encontraria uma fraude nas eleições de 2022, o que não se confirmou. “Sempre se teve a ideia de que pudesse, até o final do mandato, aparecer uma fraude real nas urnas. Tanto que em todas as minhas mensagens, que foram abertas como parte da investigação, eu falo que não foi encontrada fraude, que tudo ficou no campo da estatística”, disse.

Mauro Cid relatou ainda que Bolsonaro não queria que os manifestantes deixassem as ruas após as eleições. “Ele não queria que o pessoal saísse das ruas”, afirmou, referindo-se aos acampamentos em frente aos quartéis. “A primeira hipótese era encontrar fraude nas eleições. A outra, por meio do povo radical, encontrar uma fórmula que permitisse reverter a situação.”

‌



Ainda de acordo com Cid, em momento algum foi apresentada qualquer prova concreta de fraude nas urnas. “O que aparecia era só estatístico. Os dados eram tirados do TSE, trabalhados em computadores, para tentar achar alguma coisa que pudesse levar a uma forma [de contestação]. Mas não se conseguiu comprovar nada.”

Explicações sobre áudios vazados

Na audiência, Cid disse que estava em uma situação “devastadora” pessoal e emocional quando gravou áudios nos quais aparece criticando a própria delação premiada. Segundo ele, os trechos em que relata suposta pressão da Polícia Federal e do Supremo para incluir fatos que não seriam verdadeiros foram apenas desabafos com amigos — e não acusações formais.

“Foi um desabafo. Eu não lembro o quão difícil eu e minha família estávamos passando”, disse Cid. “Mensagens de áudio da minha filha sendo vazadas, matérias, esforços pessoais… Estava muito tensa [a situação]. Eu, dentro da minha carreira, desabando. Minha vida financeira, acabada. Isso gerou uma crise pessoal, psicológica muito grande.”

Segundo ele, naquele momento, havia incertezas sobre sua permanência no Exército e angústia sobre o futuro da família. “Inclusive a minha promoção naquele momento, se eu ia ser promovido ou não… Então, aquilo foi me fazendo mal. Então, eu estava fazendo mais um desabafo com um amigo — não sei qual. Não sei como esses áudios vieram parar na mão da mídia.”

Durante a audiência, Cid também foi questionado sobre a sequência de depoimentos que prestou à Polícia Federal. Ele afirmou que os quatro relatos prestados serviram principalmente para confirmar informações já levantadas pelos investigadores e para reconhecer pessoas, locais e fatos.

“Era mais para colaborar com o que a Polícia Federal já tinha levantado. Era um reconhecimento, dizer se eu sabia ou não daquele fato, ou se aquilo tinha acontecido naquele local. Então foi mais para confirmar tudo o que eu já tinha dito.”

Ele negou que tenha sido pressionado formalmente pelas autoridades a incluir fatos inverídicos na colaboração. Nos áudios que vazaram, no entanto, Cid fala em pressão por parte da PF e do STF. Agora, ele diz que as falas foram gravadas em um momento de forte desgaste emocional e sem intenção de questionar oficialmente a investigação ou a validade da delação.

Dinâmica do depoimento

As audiências estão sendo realizadas presencialmente na corte. A única exceção é o interrogatório do general Walter Braga Netto, que será feito por videoconferência, já que o militar está preso.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os interrogatórios ocorrem na sala da Primeira Turma do STF. O ministro Alexandre de Moraes, que conduz o processo, se senta ao centro da mesa de ministros e é responsável por conduzir as audiências.

Nesta fase processual, os questionamentos seguem a seguinte ordem: primeiro fala o juiz instrutor, ministro Alexandre de Moraes; depois, o procurador-geral da República; e, por fim, as defesas dos corréus — sempre seguindo a ordem alfabética dos réus.

À frente de Moraes, há uma mesa com dois lugares, onde se sentam o réu da vez e seu advogado. Atrás, foram organizadas oito mesas individuais, separadas por cerca de um palmo, para acomodar os demais réus e seus advogados.

Nas fileiras anteriores, podem se posicionar outras bancas de advogados. Nas laterais superiores da sala, à direita e à esquerda, estão os profissionais da imprensa.

Ordem dos réus na sala

Os réus estarão sentados da direita para a esquerda, na seguinte ordem:

Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens da Presidência;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil.

Calendário dos interrogatórios

Caso seja necessário, o ministro Alexandre de Moraes já designou datas adicionais para dar continuidade às audiências:

10 de junho, das 9h às 20h;

11 de junho, das 8h às 10h;

12 de junho, das 9h às 13h;

13 de junho, das 9h às 20h.

O ministro deixou claro que os réus têm o direito constitucional de falar ou permanecer em silêncio.

Na quinta-feira (5), Moraes negou um pedido da defesa do general Walter Braga Netto para suspender os interrogatórios. A defesa alegou não ter tido tempo suficiente para analisar mídias, áudios e vídeos apreendidos pela Polícia Federal e solicitou que os interrogatórios ocorressem apenas após oitiva das testemunhas dos demais núcleos investigados — o que foi rejeitado.

Após os interrogatórios, Moraes elaborará o relatório final do caso e apresentará seu voto para julgamento. A conclusão dessa etapa ainda não tem data definida. Quando finalizado, o processo será liberado para inclusão na pauta do STF.

A expectativa é de que o julgamento do “núcleo 1″ ocorra entre setembro e outubro deste ano.

