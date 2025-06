Bolsonaro ‘enxugou’ a minuta do golpe, diz Mauro Cid Tenente-coronel afirmou que o ex-presidente recebeu, leu e fez alterações em uma minuta de decreto golpista Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 09/06/2025 - 14h53 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h02 ) twitter

Mauro Cid, à direita, presta depoimento nesta segunda Ton Molina/ STF

Durante seu interrogatório ao STF (Supremo Tribunal Federal) , o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, leu e fez alterações em uma minuta de decreto golpista que previa a anulação das eleições de 2022. Segundo ele, Bolsonaro teria “enxugado” o texto original, retirando trechos que mencionavam a prisão de autoridades do Judiciário e do Legislativo.

“O presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento. E fez algumas alterações no documento. De certa forma, enxugou o documento, retirando as autoridades das prisões”, disse Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

A minuta, segundo Cid, previa ainda a criação de uma nova comissão eleitoral para organizar um novo pleito, mesmo após o resultado oficial que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. “Seria produzir uma nova eleição baseada numa eleição anulada”, afirmou.

Cid disse que não se aprofundou nos detalhes do conteúdo, mas confirmou que o texto fazia menção a ministros do Supremo Tribunal Federal e a presidentes do Senado e da Câmara. Esses pontos, segundo ele, estariam ligados às medidas de exceção originalmente sugeridas — como intervenções e prisões.

‌



O militar disse não ter se aprofundado nos detalhes do conteúdo, mas confirmou que o texto original citava autoridades do Supremo, do Senado e da Câmara. Esses nomes teriam sido retirados por Bolsonaro na tentativa de “suavizar” o decreto, mantendo, no entanto, o ataque direto a Moraes, relator dos inquéritos que envolvem o ex-presidente.

