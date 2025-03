Itamaraty diz que não há vítimas brasileiras na Síria e pede para nacionais não irem ao país Fim de semana foi marcado por uma escalada no conflito no país; mais de 1.000 pessoas foram mortas Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 10/03/2025 - 23h14 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h14 ) twitter

Mais de mil pessoas morrem em confrontos na Síria Record/ reprodução

O Itamaraty afirmou, nesta segunda-feira (10), que não há brasileiros entre as vítimas da escalada do conflito na Síria. O comunicado também reforça o pedido para os cidadãos do Brasil que estão no país saírem de lá. “O Itamaraty, por meio do portal consular, atualizou o alerta recomendando aos nacionais não viajar à Síria e, caso estejam no país, a adotar as indicações de segurança das autoridades locais”, disse.

Mais de 1.000 pessoas morreram nas províncias de Lataquia e Tartus. Essa está sendo considerado o pior momento do conflito desde que o regime de Bashar al-Assad foi derrubado em dezembro do ano passado. Os combates ocorrem entre aliados do regime deposto de Assad e as forças de segurança do novo governo, liderado pelo grupo radical islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

“Ao expressar repúdio ao recurso à violência, sobretudo contra civis, o Brasil transmite condolências aos familiares das vítimas e insta as partes envolvidas ao exercício da contenção. Reitera, ainda, sua posição em favor de transição política pacífica e inclusiva, com respeito da independência, unidade, soberania e integridade territorial da Síria”, disse o comunicado do Brasil.

Confira as orientações do Ministério das Relações Exteriores:

Caso não esteja na Síria, não viaje ao país;

Recomenda-se aos nacionais residentes ou de passagem pela Síria que se ausentem do país, por meios próprios, até o retorno à normalidade.

Aos nacionais que decidam manter estadia na Síria, recomenda-se adotar as indicações de segurança das autoridades locais e não permanecer em áreas de reconhecido risco;

Não participe de aglomerações e protestos;

Verifique se seu passaporte e dos demais membros de sua família possui ao menos seis (6) meses de validade;

Certifique-se de que possui documento de nacionalidade brasileiro (como certidão de nascimento) e/ou carteira de identidade válida brasileira ou síria;

⁠Evite repassar informações não comprovadas ou compartilhar notícias antigas. Procure estar informado da situação atual do país e acompanhar canais de comunicação confiáveis;

Segundo o Itamaraty, a Embaixada do Brasil em Damasco permanece em contato com representantes da comunidade brasileira na Síria. O contato do plantão consular é o número + 963 933 21 34 38 e o endereço eletrônico “consular.damasco@itamaraty.gov.br”. O plantão consular do Itamaraty (24h) também pode ser contatado em caso de emergência pelo número: +55 61 98260-0610 (WhatsApp).

