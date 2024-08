Polícia Civil do DF prende dono de loja de armas que teve arsenal furtado Homem foi preso após tentar mentir para a polícia sobre o número de armas que teriam sido levadas Brasília|Do R7, em Brasília 19/08/2024 - 12h10 (Atualizado em 19/08/2024 - 12h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Arsenal de loja de armas de Ceilândia foi furtado em junho PCDF/Divulgação -

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu na manhã desta segunda-feira (19) o dono da loja de Ceilândia que teve o arsenal de armas furtado no começo de junho. A decisão foi tomada após o empresário mentir para a polícia sobre o número de itens que teriam sido levados na ação criminosa. A prisão foi feita por fraude processual e por envolvimento do proprietário no comércio ilegal de armas de fogo. A PCDF cumpriu ainda outros quatro mandados de prisão preventiva contra os envolvidos no arrombamento da loja e no furto das armas.

As investigações começaram após o proprietário da loja de armas informar sobre o furto da loja em Ceilândia. Os criminosos tinham começado os preparativos ainda em maio, alugando um imóvel ao lado da loja do criminoso e utilizando documentos falsos. Eles abriram buracos nas paredes para acessar a loja e furtar as armas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Inicialmente, o dono da loja relatou à polícia o desaparecimento de 76 armas de fogo. No entanto, as investigações revelaram que o número de armas furtadas tinha sido menor do que o relatado. As investigações também apontaram que o homem já havia vendido armas de fogo de maneira ilegal.

Ao todo, 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos na Operação Illusion. Armas de fogo, munições e acessórios em posse do empresário foram apreendidos para evitar que fossem comercializados ilegalmente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A investigação continuam e, até o momento, não foram identificados vínculos entre os criminosos que realizaram o furto e o empresário.