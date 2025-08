Julgamento de Adriana Villela é adiado em Brasília após pedido de vista Caso conhecido como Crime da 113 Sul é analisado no STJ; ministro votou para anular condenação Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 05/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h03 ) twitter

Julgamento de recursos de condenação de Adriana Villela deve ser retomado em 60 dias Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

A Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) adiou, nesta terça-feira (5), o julgamento de recursos do caso que ficou conhecido como Crime da 113 Sul, em Brasília. Logo no início da sessão, o ministro Og Fernandes pediu vista e o andamento do caso foi mais uma vez adiado.

A arquiteta Adriana Villela é acusada triplo homicídio por mandar matar os pais e a empregada doméstica no dia 28 de agosto de 2009 na capital federal.

O único voto do dia foi o do ministro Sebastião Reis Júnior. O tema começou a ser analisado, mas durou cerca de dez minutos.

Sebastião votou pela anulação da condenação de Adriana, desde a fase de instrução da ação penal. Com o voto, o placar é de 1 a 1.

‌



De acordo com o ministro, a defesa foi prejudicada por falta de acesso aos documentos. “O acesso as provas pela defesa antes da sua apreciação no processo é condição para assegurar o contraditório e a ampla defesa permitindo a instrumentalização de sua atuação de forma eficaz”, afirmou.

Segundo ele, a defesa não teve acesso antes do julgamento em Plenário aos vídeos contendo os depoimentos os réus Leonardo, Paulo e Francisco.

‌



Com o pedido de vista, a análise só será retomada em 60 dias. O prazo ainda pode ser prorrogado por 30 dias.

Em nota, a defesa comemorou o voto: “Esse entendimento só confirma as inúmeras ilegalidades e abusos ocorridos por parte de certos integrantes do Ministério Público e da Polícia Civil, durante toda a instrução processual, como, aliás, por várias vezes a defesa técnica apontou de forma veemente”.

‌



“Se prevalecer o voto do ministro Sebastião, e eu acho que o voto é fortíssimo, porque há uma evidência de que a defesa não teve acesso pleno às provas, o processo era anulado totalmente. Talvez por isso o ministro Og pediu vista”, disse o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro (conhecido como Kakay) à RECORD.

“É uma vitória absolutamente do direito, do processo penal democrático, da democracia. Esse voto é absolutamente importante porque ele anula há do início toda a instrução do processo”, completou Kakay.

O advogado informou que Adriana Villela estava a caminho do julgamento no momento da decisão.

