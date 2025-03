Justiça determina medidas da União para repatriar brasileira aliciada pelo Estado Islâmico Segundo a decisão, a União terá 30 dias para apresentar informações sobre as providências tomadas Brasília|Do R7 21/03/2025 - 12h59 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasileira está presa em um campo de refugiados Arquivo/ Organização Mundial de Saúde

A Justiça Federal determinou que o governo adote medidas urgentes para retirar a brasileira Karina Ailyn Raiol e o filho, de seis anos, do campo de refugiados Roj Camp, no nordeste da Síria. Como mostrou a RECORD, Karina foi aliciada pelo grupo terrorista Estado Islâmico e é mantida presa após ser considerada extremista. Segundo a decisão, a União terá 30 dias para apresentar informações sobre as providências tomadas.

No documento, a juíza responsável pelo caso, Maria Carolina Valente, entendeu que devido ao risco à segurança e à vida da brasileira e de seu filho, a União deve repatriá-los com “máxima brevidade”. Caso a medida seja descumprida, a União poderá ser multada por atraso. O valor da pena ainda não foi estabelecido.

“Diante do juízo de certeza exposto na fundamentação supra, bem como do risco à segurança e à vida da autora e de seu filho enquanto permanecerem em campo de refugiados, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar à União a adoção de todas as medidas necessárias à retirada dos autores do campo de refugiados de Roj Camp, ou de qualquer outro onde atualmente estejam, com a máxima brevidade”, escreveu a juíza.