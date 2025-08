Leia a íntegra da decisão de Moraes que determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro Ministro do STF impôs novas restrições ao ex-presidente após violações reiteradas de medidas judiciais Brasília|Do R7, em Brasília 04/08/2025 - 18h52 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Jair Bolsonaro foi colocado em prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes.

A decisão impõe restrições rigorosas, como proibição de visitas e uso de celular.

Bolsonaro ainda tenta se manifestar publicamente, burlando as proibições anteriores.

O ministro Moraes avisa que novas infrações podem levar à prisão preventiva do ex-presidente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bolsonaro já estava com tornozeleira eletrônica e tinha que passar a noite em casa Edilson Rodrigues/Agência Senado - 17.07.2025

Após desrespeitar diversas medidas cautelares, Jair Bolsonaro teve decretada prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes.

A decisão, proferida nesta segunda-feira (4), estabelece restrições rígidas, como proibição de visitas (exceto advogados), uso de celular, redes sociais e qualquer contato com autoridades estrangeiras ou demais investigados.

A determinação ocorre após o ex-presidente voltar a se manifestar publicamente por meio de terceiros, em vídeos e transmissões considerados formas de burlar as proibições anteriores.

📄 Leia a íntegra da decisão aqui:

‌



Moraes classificou a conduta como tentativa deliberada de obstruir a Justiça e coagir o Supremo Tribunal Federal.

O ministro alertou que novas infrações levarão à prisão preventiva e afirmou que “a Justiça é cega, mas não é tola”. Bolsonaro permanece sob monitoramento eletrônico e com liberdade restrita. O STF considera os atos do ex-presidente graves e persistentes atentados ao Estado de Direito.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp