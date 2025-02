Líder do PL diz que vai conversar com bancadas para angariar votos a anistia aos presos do 8/1 Cavalcante indicou que, neste momento, o partido não teria votos suficientes para aprovar a proposta Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 18h25 (Atualizado em 04/02/2025 - 19h44 ) twitter

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 04/02/2025

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse, nesta terça-feira (4), que vai dialogar com os líderes dos demais partidos na Casa para angariar votos em prol do projeto de lei que anistia os condenados pelos atos extremistas do 8 de janeiro em Brasília.

Cavalcante indicou que, neste momento, o partido não teria votos suficientes para aprovar a proposta, que tramita em uma comissão especial na Casa após ser retirado da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). Para aprovar o texto, é necessário ter ao menos a metade do quórum da sessão em que o texto for pautado.

“Prioridade nossa número um é o PL da Anistia. Neste momento, avaliamos que precisamos ainda avançar em conversas com outros líderes para avaliar o momento certo desta votação”, declarou a jornalistas.

Ele ressaltou que o projeto que altera as regras da lei da ficha limpa, que tem um trecho que pode reaver os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, não está acima da anistia.

Além disso, ressaltou que, para aprovar qualquer projeto na Câmara, precisa ter maioria. “Vamos ter que conversar com demais líderes. Sozinhos não conseguimos ganhar. Vamos conversar com outras bancadas, este é meu trabalho para a gente medir o melhor momento para o PL da anistia”, continuou.

Por fim, o líder do PL destacou que o texto, considerado polêmico na Câmara, vai ter articulação diária na Câmara enquanto não for votado.

“A gente já está conversando, dialogando. A melhor forma é ainda ter uma conversa com o presidente Hugo Motta para a gente avaliar e ainda estou conversando com os demais líderes, que isso é o que mais me importa, são os votos. Quando tiver certeza dos votos, o método vai ser discutido com o presidente”, finalizou.