Lula celebra indicações de 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar: 'Quanto orgulho', diz presidente Filme brasileiro recebeu três indicações: melhor filme, filme estrangeiro e melhor atriz; premiação está prevista para 2 de março Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 23/01/2025 - 11h26 (Atualizado em 23/01/2025 - 12h23 )

Lula e Fernanda Torres se encontraram no final de 2024, em Nova York (EUA) Ricardo Stuckert/PR - 24.09.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para comentar a lista de indicações ao Oscar de 2025, divulgada nesta quinta-feira (23) pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A premiação está marcada para 2 de março. O filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ concorre nas seguintes indicações: melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz.

“A turma de ‘Ainda Estou Aqui’ já pode pedir música. Três indicações ao Oscar: Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Atriz e, olha, MELHOR FILME. Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles”, escreveu Lula.

A conta do governo do Brasil nas redes sociais também comemorou a indicação. “É o Brasil demais! Fernanda Torres indicada ao Oscar de Melhor Atriz, o filme “Ainda Estou Aqui” indicado como Melhor Filme Estrangeiro e também como Melhor Filme! Três indicações históricas e um país em festa. Pode comemorar: nosso cinema está entre os melhores do mundo”.

Mais cedo, a academia divulgou a lista das indicações. ‘Ainda Estou Aqui’ é dirigido por Walter Salles, protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello. Na obra, Fernanda Torres interpreta a história real de Eunice Paiva, uma mulher que passa 40 anos buscando respostas e justiça após seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, ser levado por militares durante a ditadura e nunca mais voltar. O filme é baseado no livro homônimo, de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice.

Globo de Ouro

No início de janeiro, Fernanda Torres venceu o prêmio de melhor atriz em filme de drama do Globo de Ouro de 20225. A vitória ocorreu no dia 5, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A atriz brasileira superou Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.

Com a vitória do Globo de Ouro, Fernanda se tornou a primeira brasileira a vencer uma estatueta do prêmio, por sua atuação. Em seu discurso, a atriz agradeceu sua mãe, a também atriz Fernanda Montenegro, e celebrou a importância do longa.

Na ocasião, Lula também parabenizou a atriz. “Um milhão de parabéns para você, querida”, começou o presidente. Ele ainda lembrou de Fernanda Montenegro, mãe da artista e primeira atriz indicada ao Globo de Ouro por uma atuação em drama. “Eu fico imaginando como a sua mãe ficou, o orgulho da filha querida. O Brasil merecia isso, você merecia isso, o Walter Salles [diretor do filme] merecia isso, o filme merecia”, completou.