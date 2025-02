Lula cita diferença político-ideológica com Tarcísio, mas diz que há convergência em respeitar o povo Em entrevista à RECORD, presidente citou parcerias em programa habitacional e na Farmácia Popular Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 13h57 (Atualizado em 27/02/2025 - 14h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente Lula concedeu entrevista exclusiva à RECORD em Santos (SP) Balanço Geral Litoral/RECORD - 27.02.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevê avanços de programas em São Paulo em uma parceria entre o governo federal e o estado. Segundo o mandatário, projetos serão feitos em parceria, em acordos que estão sendo costurados mesmo com diferenças político-ideologicas entre ele e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“As coisas vão dar certo aqui em São Paulo porque o Tarcísio e eu estamos demonstrando à sociedade que a gente pode ter divergência política e ideológica, mas a gente tem convergência em uma coisa: respeitar o comportamento do povo que elegeu a gente”, afirmou Lula em entrevista ao Balanço Geral Litoral da RECORD, nesta quinta-feira (27).

Entre os programas com expectativa de parceria estão avanços do Minha Casa, Minha Vida e o Farmácia Popular. “Nós assumimos a responsabilidade de assumir junto com ele uma parceria, metade governo federal, metade governo do estado”, pontuou.

O presidente ainda destacou interesse de ações no litoral de São Paulo para retirar moradores que vivem em palafitas. “É uma moradia degradante, porque o cidadão só vai morar lá quando não tem mais para onde ir. É o fim da esperança”, disse.

‌



Parceria entre Tarcísio e Lula

A estratégia voltada ao programa habitacional também foi confirmada por Tarcísio, durante o lançamento do edital de concessão do túnel Santos-Guarujá.

“O presidente [Lula] falava comigo sobre a preocupação dele com as palafitas, e disse: ‘Vamos trabalhar em parceria para resolver esse problema’. Eu disse: ‘Presidente, conte comigo, porque nós vamos trabalhar em parceria’”, declarou o governador.