Lula cumpre agenda nesta sexta-feira no Piauí e no Maranhão Entre os compromissos, estão caravana federativa, cessões de terrenos e renovação do contrato de concessão de porto

Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/06/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/06/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share